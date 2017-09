(dpa/müs) - Es soll der Höhepunkt des bislang eher müden Bundestagswahlkampfes in Deutschland werden: das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz.



Vor allem die SPD will aufholen. Doch dann passiert kurz vor dem Duell (Sonntagabend 20.15 Uhr) eine peinliche Panne. Bild und Spiegel berichten darüber.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war auf Google eine SPD-Anzeige zu sehen, in der Schulz zum Sieger ds TV-Duells gekürt wurde - und das Stunden vor der Ausstrahlung.



CDU-Politiker Jan Günther hatte den Screenshot getwittert.



Die SPD reagierte kurze Zeit später mit einer Entschuldigung:

Dienstleister ist heute Nacht bei Google peinlicher Fehler unterlaufen. Nicht unser Stil. Verwirrung bitten wir zu entschuldigen. — SPD Parteivorstand (@spdde) 3. September 2017

Trotz der Entschuldigung sorgte diese Panne für mächtig Ärger und böse Kommentare im Netz. "Für wie dumm halten Sie eigentlich die Wähler?" und "An Dummheit nicht zu überbieten" heißt es da beispielsweise.

Liveübertragung auf vier Sendern



Das Duell am Sonntag wird das einzige sein vor den Wahlen in drei Wochen. In den Umfragen liegt die SPD weiter deutlich inter der CDU/CSU. Die Sozialdemokraten setzen darauf, dass 40 Prozent der Wahlberechtigten nach Umfragen noch nicht wissen, welcher Partei sie am 24. September ihre Stimme geben sollen.

90 Minuten lang werden beide Politiker ihre Positionen zu den Themen Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit austauschen. Merkel und Schulz werden von vier Journalisten der Sender ARD, ZDF, RTL und Sat.1 befragt. Diese übertragen das TV-Duell auch live.



Im Vorfeld hatten die SPD und Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender dem Kanzleramt vorgeworfen, die Bedingungen und Regeln für die Sendung diktiert zu haben. Die Sender hatten sich zudem ein zweites Duell gewünscht, was Merkel aber ablehnte.

Nach Darstellung von Reinhard Schlinkert, dem Generalbevollmächtigten des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, gehen fast alle CDU-Anhänger (88 Prozent) davon aus, dass Merkel das Duell gewinnen wird. Bei den SPD-Anhängern seien es erheblich weniger, die auf einen Erfolg von Schulz setzen. Viele sähen in dem Duell aber auch die letzte Chance für Schulz, die SPD-Wähler auf seine Seite zu bringen.