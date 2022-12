Le palais royal est accusé par les écologistes d’avoir sabordé les recommandations de la commission parlementaire.

International 3 Min.

Belgique

Pas d'excuses de la Belgique à ses ex-colonies

Le palais royal est accusé par les écologistes d’avoir sabordé les recommandations de la commission parlementaire.

Par Max Helleff (Bruxelles)



C'est un flop monumental. Un échec que certains attribuent partiellement au palais royal. Le 13 octobre dernier, la commission parlementaire chargée de se pencher sur le passé colonial de la Belgique avait émis une série de recommandations. Deux ans de travaux et quelque 300 auditions avaient abouti à formuler un texte ambitieux qui traduisait globalement le mea culpa du colonisateur belge envers ses ex-colonies: le Congo, le Burundi et le Rwanda.

Dans ce document, le régime colonial en tant que «système fondé sur l'exploitation et la domination» était condamné. La gestion de l'héritage colonial, et notamment sa représentation dans l'espace public, allait être prise en compte de façon structurée. Surtout, une recommandation prévoyait que l'Etat belge «présente ses excuses aux peuples congolais, rwandais et burundais pour la domination et l'exploitation coloniales, les violences et les atrocités …».

Mais tous les partis politiques ne l'ont pas entendu de cette oreille. À droite de l'hémicycle, les libéraux flamands et francophones ainsi que les chrétiens-démocrates du nord du pays ont refusé de prêter leur concours à une majorité de rechange qui aurait voté le texte, et ont quitté la salle.

C'est devenu l'affaire des partis politiques, de cabinets ministériels et du palais royal. Wouter De Vriendt (Parti écologiste)

Au lieu des excuses, ils ont proposé l'expression des «plus profonds regrets», s'alignant ainsi sur les propos tenus par le roi Philippe lors de son voyage en juin dernier en République démocratique du Congo. Ils ont craint notamment que des demandes de réparations financières venues des ex-colonies ne répondent en écho aux excuses officielles, bien que cette possibilité ait été écartée d’emblée.

À gauche, socialistes et écologistes considèrent au contraire que les excuses constituent un préalable indispensable à tout travail de réconciliation. Les socialistes ont notamment proposé la mise en place d’un fonds de réparation collective, alimenté par les entreprises qui ont profité du régime colonial commencé en 1885 avec la conférence de Berlin et achevé en 1960 avec l'indépendance du Congo.

Plusieurs partis ayant choisi de quitter la salle, le quorum s'est révélé insuffisant. Le vote n'a pas eu lieu. Ecolo, qui a présidé cette commission parlementaire, a conclu à un revirement des partis de droite. Ceux-ci ont rétorqué qu’ils avaient été mal compris.

Ne pas minimiser les regrets du roi ...

«C'est devenu l'affaire des partis politiques, de cabinets ministériels et du palais royal», a expliqué l’écologiste Wouter De Vriendt. «Il y a eu un message du palais royal dans ce processus. Je n'ai pas reçu ce message, mais il portait sur les excuses, les compensations et quelques autres points sensibles», a-t-il affirmé. De Vriendt a ajouté que «les esprits n'étaient pas mûrs aujourd'hui. Il appartiendra à d'autres de reprendre le fil».

Dans les rangs de l’opposition, la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever a estimé que le «volontarisme (de la gauche) pour aller au-delà des déclarations du roi a contribué à cet échec».

Des excuses officielles de l'Etat belge auraient de fait minimisé la portée des regrets exprimés par le roi Philippe en juin à Kinshasa. Elles auraient mis le palais en mauvaise posture, en dépit de gestes destinés à prendre ses distances avec Léopold II, le second roi des Belges accusé d’avoir pillé le Congo tout en y couvrant les pires exactions.

L'échec de la commission parlementaire belge contraste avec la décision du Premier ministre Mark Rutte de présenter lundi, lors d’un discours à La Haye, les «excuses» officielles du gouvernement pour le rôle de l’Etat néerlandais dans l’esclavage, qualifié de crime contre l’humanité.

