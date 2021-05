Im Süden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Doch dies hat extremes Streitpotenzial.

Parlamentswahlen in Zypern bringen alte Uneinigkeiten hervor

(dpa/jwi) - Im Süden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Dies teilte der Wahlleiter Kostas Konstantinou im Staatsrundfunk mit. „Die Wahl verläuft normal“, sagte er.

Wahlberechtigt sind mehr als 550.000 Landesbewohner. Es treten 15 Parteien an. Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale wird es Prognosen geben.

Am Urnengang nehmen fast ausschließlich die griechisch-zyprischen Wählerinnen und Wähler teil. Zypern ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt - in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen kleineren türkisch-zyprischen Teil im Norden. Die türkischen Zyprer nehmen am Urnengang nicht teil. So werden bei der Wahl nur 56 griechisch-zyprische Abgeordnete ins Parlament mit 80 Sitzen gewählt. 24 Sitze, die für die türkischen Zyprer bestimmt sind, bleiben unbesetzt.

Alle Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der konservativen Partei Demokratische Gesamtbewegung (DISY) und der linken Aufbaupartei des Werktätigen Volkes (AKEL) hin. Die DISY-Partei unterstützt den amtierenden konservativen Präsidenten Nikos Anastasiades, der im politischen System Zyperns die Regierung stellt und direkt gewählt wird. Die Wahlen gelten als Politbarometer für die Präsidialwahl im Jahr 2023.

Viel Streitpotenzial auf der geteilten Insel

Die jüngere Geschichte Zyperns ist geprägt vom Konflikt zwischen der griechisch-zyprischen Mehrheit und der türkisch-zyprischen Minderheit. Bis zu zur Unabhängigkeit der Insel im Jahr 1960 war Zypern eine britische Kolonie. Der Streit zwischen griechischen und türkischen Zyprern reicht allerdings bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals siedelte das Osmanische Reich auf der Mittelmeerinsel Muslime an. Unter britischer Herrschaft nach dem Ersten Weltkrieg forderten christliche Zyperngriechen verstärkt den Anschluss der Insel an Griechenland.

Die 1950er-Jahre waren geprägt vom Aufstand der griechischen Zyprer gegen die britische Kolonialmacht, mit vielen Opfern auf beiden Seiten. Nach der Unabhängigkeit wurde der Konflikt zwischen der türkischen und zyprischen Bevölkerungsgruppe mit Gewalt ausgetragen. In der Folge verließen viele Türken ihre Siedlungen und zogen sich in Enklaven zurück, die auf der ganzen Insel verstreut lagen.

1974 putschten griechische Nationalisten gegen den damaligen Präsidenten, Erzbischof Makarios III. Um einen Anschluss an Griechenland zu verhindern, landeten türkische Truppen auf der Insel und besetzten den Nordteil. Es folgten Vertreibungen auf beiden Seiten und die Teilung der Insel. Die 1983 proklamierte Türkische Republik Nordzypern wird bis heute nur von Ankara anerkannt.

Zypern wird 2004 Mitglied in der EU

2004 wurde die gesamte Insel Zypern EU-Mitglied. Das EU-Recht gilt aber vorerst nicht im türkisch-zyprischen Norden, in dem die Regierung der Republik Zypern keine Hoheitsgewalt ausübt. Streit gibt es aktuell etwa um die Öl- und Erdgasreserven vor der Küste Zyperns im östlichen Mittelmeer. Sowohl die Republik Zypern und Griechenland als auch die Türkei und Nordzypern erheben Anspruch darauf.

Zahlreiche Gespräche zur Überwindung der Teilung unter UN-Vermittlung sind bisher gescheitert. Sollte es dennoch eine Einigung zur Wiedervereinigung auf politischer Ebene geben, muss sie in zwei getrennten Volksabstimmungen von den zwei Volksgruppen angenommen werden. Einen entsprechenden Vorschlag lehnte eine Mehrheit im griechischen Teil 2004 ab, während eine Mehrheit der türkischen Zyprer damals dafür stimmte.

Der UN-Sicherheitsrat sieht die Bildung einer Föderation mit zwei Bundesstaaten als beste Lösung für die Überwindung der Teilung. Für den Sommer 2021 plant die UN eine weitere Gesprächsrunde.