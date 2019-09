Ex-Kanzler Sebastian Kurz will seinen Job wieder haben. Und es spricht tatsächlich alles dafür, dass er erneut die Regierung in Österreich anführen wird.

Parlamentswahl: ÖVP in Österreich vor neuem Triumph

(dpa/jt) - Vier Monate nach dem vorzeitigen Ende der rechtskonservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ wählen die Österreicher am Sonntag ein neues Parlament. Insgesamt treten acht Parteien landesweit an. Laut Umfragen hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz beste Chancen, mit einem deutlichen Stimmenplus die Wahl zu gewinnen.



Die Meinungsforscher sehen die von ihm geführte ÖVP bei rund 35 Prozent. Die SPÖ kann den Umfragen zufolge mit rund 22 Prozent rechnen. Damit droht ihr das bisher schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl. Der Wiedereinzug der Grünen ins Parlament scheint sicher. Angesichts der Debatte um die Klimakrise kann die Umweltpartei auf 13 Prozent hoffen. Die liberalen Neos dürften deutlich auf etwa neun Prozent zulegen.

Die größte Unsicherheit herrscht über das Abschneiden der rechten FPÖ. Die letzten Umfragen eine Woche vor der Wahl sahen die Partei von Spitzenkandidat Norbert Hofer noch bei mindestens 20 Prozent. Angesichts der neuen Parteikrise wegen möglichen Fehlverhaltens von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache droht der FPÖ nach Meinung der Demoskopen aber eine Abwanderung von Unterstützern ins Lager der Nicht-Wähler oder zu anderen Parteien, insbesondere der ÖVP.

Gegen Strache ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Untreue. Er soll private Rechnungen unzulässig über die Partei abgerechnet haben. Strache selbst bestreitet die Vorwürfe vehement.

Die FPÖ zog mit der Doppelspitze Norbert Hofer (r.) und Herbert Kickl in den Wahlkampf. Der frühere Chef der Freiheitlichen, Heinz-Christian Strache, steht nach der Ibiza-Affäre auf dem Abstellgleis. Foto: AFP/Joe Klamar

Insgesamt wird eine hohe Wahlbeteiligung erwartet. Laut Umfragen waren zuletzt 73 Prozent der Wahlberechtigten sicher, dass sie wählen gehen. 2017 lag die Beteiligung bei 80 Prozent. Auch die zumindest in Wien extrem hohe Nachfrage nach Wahlkarten – das sind die Stimmen, die per Briefwahl abgegeben werden – deutet auf ein großes Interesse hin.

Gute Quoten bei Wahlduellen

Viele TV-Duelle der Spitzenkandidaten hatten gute Einschaltquoten. Die abschließende Elefantenrunde am Donnerstagabend verfolgten laut ORF im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer, das bedeute einen Marktanteil von 39 Prozent. Meinungsforscher gehen davon aus, dass noch rund zehn Prozent der Wähler unentschlossen sind, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen.

Kurz rief bei einer Parteiveranstaltung am Freitag in Wien erneut seine Anhänger auf, nicht auf die für die ÖVP guten Umfragen zu vertrauen. „Die Wahl ist noch nicht entschieden“, sagte der Ex-Regierungschef. Eine Fortsetzung der ÖVP-FPÖ-Koalition, wofür die FPÖ wirbt, ist alles andere als sicher.

"Kurz hat aus seiner Sicht die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola", analysierte der Politikberater Thomas Hofer in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung". Auch SPÖ, Grüne oder Neos sind laut Hofer keine attraktiven Partner für ihn.



Der VP-Chef hatte sich im Wahlkampf alle Optionen für etwaige Koalitionen offen gehalten. Er werde mit jeder Partei sondieren, ob eine Zusammenarbeit möglich sei, war seine Antwort auf die Frage nach möglichen Regierungsbündnissen. Selbst eine Minderheitsregierung wäre eine Möglichkeit. „Auch das ist natürlich eine Option“, sagte der 33-Jährige im ORF.

Sebastian Kurz wird seit Monaten als sicherer Sieger der Nationalratswahl gehandelt. Foto: AFP/Joe Klamar

Nach der Wahl 2017 hatten ÖVP und FPÖ ein gerade im Ausland auch sehr kritisch verfolgtes Bündnis gebildet. Kurz musste sich den Vorwurf gefallen lassen, er mache die Rechtspopulisten mit diesem Schritt hoffähig. Tatsächlich hatte die FPÖ auch während der Regierungszeit Probleme, sich vom rechten Rand abzugrenzen. Die Zusammenarbeit in der Koaliton verlief derweil meist konstruktiv und ohne großen Streit. Die wichtigsten Themen waren eine Steuerreform, mehr Geld für Familien und der Kampf gegen illegale Migration. Im Mai 2019 kam es dann völlig überraschend zum Bruch.

Das freundliche Gesicht der FPÖ Norbert Hofer - und die FPÖ - wollen wieder zurück in die Regierung. Und aufs Neue mit der ÖVP unter der Führung von Sebastian Kurz.

Ein heimlich aufgenommenes Video von 2017, veröffentlicht von „Spiegel“ und „Süddeutscher Zeitung“, zeigte Strache im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte auf Ibiza. Dabei wirkte Strache anfällig für Korruption. Der FPÖ-Chef trat von allen Ämtern zurück, Kurz beendete die Koalition und das Parlament stürzte den Kanzler durch ein Misstrauensvotum.

Die Wahllokale haben am Sonntag bis 17.00 Uhr geöffnet. Wenige Minuten später werden erste Hochrechnungen erwartet. Innenminister Wolfgang Peschorn wird am Abend das Ergebnis der Urnenwahl bekannt geben. Die Stimmen der zahlreichen Briefwähler werden erst am Montag und zu einem geringen Teil auch erst am Donnerstag ausgezählt. Aktuelle Auskunft über das voraussichtliche Endergebnis geben daher am besten die Hochrechnungen, die die Stimmen der Briefwähler bereits berücksichtigen.