Parkland-Schütze erhält massenhaft Fanpost

Tom Ruedell Nikolas Cruz erschoss 17 Menschen an seiner High School in Parkland, Florida. Er sitzt im Gefängnis - und erhält dort Massen an Fanpost. Der Fernsehsender CNN durfte eine Auswahl davon einsehen.

Sie schreiben ihm aus den Vereinigten Staaten aber auch aus Europa. Es sind Frauen, aber auch Männer. Sie wollen für ihn beten oder ihn bekehren. Sie schicken ihm Geld, schreiben ihm aber auch, dass sie ihn attraktiv finden. Der 19-jährige Nikolas Cruz, der am Valentinstag 17 Menschen in seiner ehemaligen High School in Parkland, Florida erschoss, ist der derzeit wohl bekannteste Häftling der USA. Und er bekommt sprichwörtlich Massen an Fanpost. Das berichtet der Fernsehsender CNN.





Nach Auskunft von Cruz' Pflichtverteidiger Howard Finkelstein sind mittlerweile ungefähr 200 Schriftstücke im Gefängnis eingegangen. Finkelstein nannte diese Zahl gegenüber CNN "absolut untypisch". Auffällig daran: In keinem der Briefe, die der Fernsehsender einsehen durfte, wird Cruz auch nur annähernd kritisiert. Stattdessen bieten zahlreiche Schreiber an, ihm Geld zu schicken.

Hybristophilie Das Phänomen, dass sich Menschen von Straftätern sexuell angezogen fühlen, nennt sich Hybristophilie. Als mögliche Gründe werden Einsamkeit, geringes Selbstbewusstsein und der Wunsch nach Aufmerksamkeit genannt. Da Serien- und Massenmörder – vor allem in den USA – häufig zu Berühmtheiten der Populärkultur werden, wird außerdem vermutet, dass die Betroffenen die Nähe zu dem Verbrecher suchen, um selbst berühmt zu werden. Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik erhält zum Beispiel ebenfalls zahlreiche Liebesbriefe, der amerikanische Frauenmörder Ted Bundy heiratete noch im Gerichtssaal eine seiner Verehrerinnen.