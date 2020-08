In der französischen Hauptstadt kam es nach Abpfiff zu Randale. Für die Ankunft der Mannschaft zieht die Polizei daher Konsequenzen.

International

Pariser Polizei untersagt nach Krawallen Treffen von Fußballfans

Die Niederlage im Champions-League-Finale hat nicht nur die Mannschaft von Paris Saint-Germain hart getroffen. In der französischen Hauptstadt kommt es nach Abpfiff zu Randale. Für die Ankunft der Mannschaft zieht die Polizei daher Konsequenzen.

(dpa) - Nach Krawallen im Anschluss an das Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain hat die Polizei in der französischen Hauptstadt Versammlungen von Fußballfans verboten. Straßenumzüge und Treffen im Zusammenhang mit der Champions League seien bis Dienstagmorgen in der gesamten Stadt untersagt, teilte die Polizeipräfektur auf Twitter mit. Rund um das Heimstadion von PSG, dem Parc des Princes im Westen der Stadt, müssten zudem Bars und Restaurants ab Montagnachmittag schließen. Der Konsum von Alkohol in den Straßen war ebenfalls verboten.



Nach dem 1:0-Sieg von Bayern München gegen PSG im Endspiel in Lissabon war es am späten Sonntagabend zu heftigen Ausschreitungen gekommen. In den umliegenden Straßen des Prachtboulevards Champs-Élysées wurden Autos in Brand gesteckt, Fenster zerschlagen und Gegenstände auf Polizisten geworfen. Auch um das Stadion herum kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Die Polizisten wurden unter anderem mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Insgesamt habe es 158 Festnahmen gegeben, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. 151 Menschen seien in Polizeigewahrsam genommen worden, bei 49 von ihnen handele es sich um Minderjährige. Ob und wie viele Personen noch in Gewahrsam waren, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag zunächst nicht mit. Die Festnahmen erfolgten demnach unter anderem wegen Gewalt gegen Sicherheitskräfte, schweren Diebstahls und Beschädigung.

In Paris seien auch am Montagabend verstärkt Sicherheitskräfte im Einsatz, erklärte der Pariser Polizeichef Didier Lallement. Eine Gruppe von PSG-Ultra-Fans sagte ein geplantes Treffen zum Empfang der Mannschaft vor dem Prinzenpark nach eigenen Angaben ab.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel landete am Nachmittag am Pariser Flughafen Charles de Gaulle, wie auf Aufnahmen des Fernsehsenders BFMTV zu sehen war. Medienberichten zufolge war keine große Feier oder ein öffentlicher Auftritt der Mannschaft geplant.

Die Pariser Polizeipräfektur hatte angesichts des Endspiels ein Aufgebot von rund 3000 zusätzlichen Sicherheitskräften im Einsatz. Die Champs-Élysées war ab Sonntagabend für den Verkehr gesperrt worden, damit Fußgänger besser Abstand halten konnten. Die regionale Gesundheitsbehörde verteilte gratis Schutzmasken, da in dem abgesperrten Bereich und rund um den Prinzenpark eine Maskenpflicht galt. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden im Zusammenhang mit dem Spiel mehr als 400 Verwarnungen ausgesprochen worden, weil die Maskenpflicht missachtet worden war.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin verurteilte die Ausschreitungen, nahm die PSG-Fans aber auch in Schutz. Bei den Randalierern handele es sich um „Gauner“, die nichts mit Anhängern des Clubs zu tun hätten. Und also solche müssten diese auch behandelt werden. Aus „Rohheit“ seien 16 Polizeibeamte verletzt worden. Die Bürgermeisterin des schicken 8. Arrondissements, Jeanne d'Hauteserre, zeigte sich entsetzt. Sie sei wütend, dass immer die Gegend um die Champs-Élysées betroffen sei, sagte d'Hauteserre im Fernsehen.

Die Niederlage von PSG sorgte auch in anderen Landesteilen Frankreichs für Emotionen: In Marseille, der Heimat von Paris' Ligue-1-Erzrivalen Olympique Marseille, feierten Fans Medienberichten zufolge die Niederlage. Auch in der südfranzösischen Hafenstadt kam es Berichten zufolge zu Zusammenstößen mit der Polizei. Im Zentrum seien Gegenstände in Brand gesteckt und Geschosse auf Polizisten geworfen worden, berichtete die Lokalzeitung „La Provence“.