Pariser Polizei erschießt zwei Autoinsassen

Ludovic Marin/AFP/dpa

25.04.2022, Frankreich, Paris: Die Polizei untersucht den Schauplatz einer eskalierter Kontrolle, bei der zwei Personen von der Polizei erschossen wurden. Die Polizei in Paris hat zwei Insassen eines Autos erschossen, das bei einer Kontrolle auf die Beamten zugerast sein soll. Wie die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV unter Verweis auf Angaben der Polizei berichteten, hätten die Beamten den Wagen am Sonntagabend auf der Pont-Neuf-Brücke im Zentrum der Stadt kontrollieren wollen, weil er in die verkehrte Richtung fuhr. Als der Wagen die Haltezeichen missachtete und gezielt auf die Polizisten zufuhr, hätten diese das Feuer eröffnet. Foto: Ludovic Marin/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++