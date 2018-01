(mth/AFP) - Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr drangen fünf mit Pistolen und Äxten bewaffnete Räuber durch einen Hintereingang in das berühmte Hotel Ritz an der Place Vendôme ein. Ihr Ziel: Juwelen der berühmtesten Pariser Juwelierläden, die im Foyer des Hotels hinter Vitrinen ausgestellt waren.

Der Wert der Beute laut Justiz: mehr als vier Millionen Euro. Polizeibeamten aus dem 2. Arrondissement, die gerade auf Streife waren, verhafteten kurze Zeit später drei der mutmaßlichen Täter.

Zwei Verdächtige sind jedoch weiterhin auf der Flucht. Ein nicht näher bezifferter Teil der Beute wurde bei den Verhafteten gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Angestellter des Hotels beschrieb den Überfall so: "Wir hörten ein lautes Geräusch und viel Aufregung auf der Straße. Passanten suchten Zuflucht im Hotel. Wir wussten nicht, was los war. Uns wurde gesagt, dass es einen Raubüberfall gegeben habe". Einer seiner Kollegen sagte, er habe nach dem Überfall in der Rue Cambon hinter dem Ritz ein Motorrad in zügigem Tempo wegfahren gesehen.

Das Edelhotel, in dem früher Coco Chanel lebte, wurde erst 2016 nach vier Jahren Instandsetzungsarbeit wiedereröffnet.