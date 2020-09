Die Terrorgefahr in Frankreich ist immer noch hoch - angesichts der Corona-Pandemie wird aber weniger darüber gesprochen. Das könnte sich mit dem großen Prozess um eine verheerende Anschlagsserie ändern.

International

Paris: Prozessauftakt zur Terrorattacke auf "Charlie Hebdo"

Die Terrorgefahr in Frankreich ist immer noch hoch - angesichts der Corona-Pandemie wird aber weniger darüber gesprochen. Das könnte sich mit dem großen Prozess um eine verheerende Anschlagsserie ändern.

(dpa) - Vor gut fünfeinhalb Jahren erschütterte der islamistische Terroranschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ ganz Frankreich und löste weltweite Schockwellen aus. Am Mittwoch beginnt um 10 Uhr in Paris der Strafprozess gegen mutmaßliche Helfer. Vor einem Schwurgericht wird eine mehrtägige Anschlagsserie aufgerollt, bei der im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet wurden. Die drei Täter wurden von Sicherheitskräften erschossen.



Die Anschläge erregten damals enormes Aufsehen. Eine Welle der Solidarität unter dem Schlagwort „Je suis Charlie“ („Ich bin Charlie“) prägte die Zeit danach.

5 Insgesamt 17 Menschen wurden bei dem Anschlag im Januar 2015 getötet. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Insgesamt 17 Menschen wurden bei dem Anschlag im Januar 2015 getötet. Foto: AFP Nach der Attacke versorgten Rettungskräfte die Verletzten. Foto: AFP Der Slogan „Je suis Charlie“ wurde zum Schlagwort für das Zusammenstehen nach Terrorangriffen. Foto: AFP Auch in Nizza versammelten sich Bürger zu einer Solidaritätsbekundung. Foto: AFP Die Flagge des Elysee-Palastes stand nach dem Anschlag auf halbmast. Foto: AFP

Angeklagt sind 14 Menschen, vor allem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Sie halfen bei der Vorbereitung der Angriffe, besorgten beispielsweise Waffen oder stellten eine Unterkunft zur Verfügung, wie der Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard dem Radionachrichtensender Franceinfo sagte. Nach drei der Angeklagten wird immer noch gefahndet - ob sie noch leben, ist unklar.

Es ist der erste große Prozess um die verheerenden islamistischen Terroranschläge, die Frankreich 2015 und 2016 tief erschütterten. „Das wird schwierig, das wird mühsam“, kündigte Chefermittler Ricard an. Innenminister Gérald Darmanin nannte das Gerichtsverfahren, das bis Mitte November dauern soll, historisch. Der Prozess soll wegen seiner Bedeutung gefilmt werden. Bei islamistisch motivierten Terrorakten kamen im Land bisher mehr als 250 Menschen ums Leben. Zu den Anschlägen auf die Konzerthalle „Bataclan“ und Restaurants im Pariser Osten vom Herbst 2015 - dabei starben 130 Menschen - wird es einen weiteren Prozess geben.

Ce qui fait toute l’identité de la France, c’est de pouvoir imprimer et exprimer ce que l’on souhaite.

On peut être choqué mais on doit pouvoir le faire et je soutiens la publication de #CharlieHebdo, qui nous a tant fait pleurer pendant ces horribles attentats.#Les4V pic.twitter.com/io0Q5stXJv — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 2, 2020

Der Prozess um „Charlie Hebdo“ sollte bereits am im Mai beginnen, wurde dann aber wegen der Corona-Epidemie verschoben. Im Gerichtsgebäude wurden laut Medien die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Es gibt rund 200 Nebenkläger, über 140 Zeugen sollen aufgerufen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Das Titelblatt des Sonderhefts des Satiremagazins «Charlie Hebdo» mit der Titelzeile «Tout ça pour ça» zur Erinnerung an den Anschlag auf die Redaktion. Am Mittwoch, dem Erscheinungstag, beginnt in Paris auch der Prozess gegen mutmaßliche Helfer der Anschlagsserie rund um «Charlie Hebdo» im Januar 2015. Foto: Charlie Hebdo/dpa

„Charlie Hebdo“ kündigte an, bereits früher veröffentlichte Mohammed-Karikaturen auf das Titelblatt der neuen Ausgabe zu heben. Diese wird am Mittwoch zum Prozessauftakt an den Kiosk kommen. Mohammed-Karikaturen galten als Hintergrund der Attacke auf die Redaktion. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen gestorben, unter ihnen bekannte Zeichner wie Stéphane Charbonnier (Charb) oder Jean Cabut (Cabu). Die Täter, die Brüder Chérif und Said Kouachi, wurden nach Tagen auf der Flucht erschossen.

Der Islamist Amedy Coulibaly erschoss am Tag nach dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ eine Polizistin im Süden von Paris und tötete am Tag darauf vier Geiseln in einem koscheren Supermarkt im Osten der Hauptstadt, bevor er selbst bei der Erstürmung des Gebäudes erschossen wurde.

Nach den Attacken gingen Millionen Menschen überall in Frankreich auf die Straßen. In Paris gab es einem Marsch mit Staats- und Regierungschefs, angeführt von damaligen Staatspräsidenten François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Rund eine Million Menschen gingen bei der "Marche républicaine" in Paris auf die Straße, darunter auch viele Staats- und Regierungschefs. REUTERS