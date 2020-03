Paris applaudiert Ärzten und Pflegepersonal

Um sich bei Ärzten und Pflegepersonal in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu bedanken, haben am Dienstagabend die Pariser applaudiert.

Um sich bei Ärzten und Pflegepersonal in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu bedanken, haben am Dienstagabend die Pariser applaudiert.

(dpa) - Um 20 Uhr war für einige Minuten Klatschen und Rufen von den Balkonen und aus den offenen Fenstern der französischen Hauptstadt zu hören.

#OnApplaudit Un grand merci pour les équipes

Aidez-nous aussi à stopper le virus en appliquant les gestes barrières et la consigne 🤧😷🧴#RestezChezVous

Aidez-nous aussi à financer le fonds d'urgence pour la recherche sur le #Covid19 de la @FondationAPHP https://t.co/cPpbf0um4O pic.twitter.com/uCLRx4ry3E — Hôpital Necker (@hopital_necker) March 17, 2020

Zu der Aktion war zuvor in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #OnApplaudit (auf Deutsch „Wir applaudieren“) aufgerufen worden. In Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine landesweite 15-tägige Ausgangssperre. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ähnliche Aktionen in Spanien, Italien und Griechenland gegeben.



🔴🇫🇷 - Des Parisiens applaudissent le personnel soignant à #Paris à 19h après plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour soutenir les personnes en première ligne face au #coronavirus.#OnApplaudit #Confinementotal #QuarantineLife #COVID19

pic.twitter.com/3WLiJt4QaJ — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 17, 2020