Parade gegen Rassismus in Hamburg dpa

Mit Schildern und einem Transparent mit der Aufschrift "Grenzenlos - United against Racism" ziehen Teilnehmer bei einer bunten Parade gegen Rassismus durch Hamburg. Das bundesweite Netzwerk «We'll come united» hat zu einer großen Parade der Solidarität aufgerufen. Über 400 Organisationen, Initiativen und Institutionen unterstützen den Aufruf unter dem Motto "United Against Racism". Foto: Bodo Marks/dpa +++ dpa-Bildfunk +++