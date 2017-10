Von Pierre Leyers



Wer möchte nicht gesund und sicher am Arbeitsplatz sein, auch im etwas fortgeschritteneren Alter? Die Crux dabei ist, dass Sicherheit und Gesundheitsschutz schon früh geübt werden müssen, damit später keine Gesundheitsschäden entstehen. Die in Bilbao angesiedelte Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) möchte mit ihrer europaweiten Kampagne das Augenmerk auf die Bedürfnisse älterer Mitarbeiter richten.

Das Thema ist brisant, denn die Arbeitskräfte in Europa werden immer älter ...