(KNA) Zum 100. Jahrestag der Marienerscheinungen von Fatima hat Papst Franziskus zwei der Seherkinder von damals heiliggesprochen. Er erklärte am Samstag die beiden Hirtenkinder Francisco (1908-1919) und Jacinta Marto (1910-1920) zu verehrungswürdigen Vorbildern für die Weltkirche. Für die dritte Seherin, Lucia dos Santos (1907-2005), läuft derzeit das Seligsprechungsverfahren. Zu der Zeremonie hatten sich mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt in dem portugiesischen Wallfahrtsort eingefunden. Viele von ihnen hatten die Nacht auf dem Vorplatz des Heiligtums verbracht. In seiner Predigt verurteilte Franziskus eine "Gleichgültigkeit, die unser Herz erstarren lässt".

Kirche müsse missionarisch, einladend, frei, treu sowie "arm an Mitteln und reich an Liebe" sein. Den Kranken sprach Franziskus Mut zu. Wer seine Krankheit annehme, sei "ein wertvoller Schatz der Kirche" und ein "Kapital für jede christliche Gemeinschaft". Am Morgen empfing der Papst in seiner Unterkunft eine Flüchtlingsfamilie. Es handelte sich um Palästinenser, die aus dem Irak und später aus Syrien geflohen waren. Inzwischen leben sie mit vier Generationen in Portugal.

Nach Angaben eines Begleiters waren einige Mitglieder der muslimischen Familie mit dem Papst bereits 2015 zusammengetroffen. Als die Reise nach Fatima feststand, habe Franziskus gewünscht, sie wiederzusehen. Vor der Messe traf sich der Papst auch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa zu einem persönlichen Gespräch. Zudem gab es eine Begegnung mit einem 104-jährigen Priester, laut Medienangaben dem ältesten Geistlichen Portugals.



Am Abend kehrte der Papst am Nachmittag nach rund 24 Stunden nach Rom zurück.

Papst Franziskus hielt vor den Gräbern der Seherkinder inne.

Foto: Reuters

Geheimnisse von Fatima



Die Prophezeiungen, die Maria den drei Seherkindern 1917 gemacht haben soll, werden als "Geheimnisse von Fatima" bezeichnet. Die Erscheinungen begannen ihren Berichten zufolge am 13. Mai 1917 nahe Fatima und setzten sich regelmäßig bis Oktober 1917 fort. Laut einer 1941 verfassten Niederschrift Lucias enthielt der erste Teil der sogenannten Geheimnisse von Fatima die Vorhersage eines weiteren Weltkrieges. Das zweite Geheimnis bestand laut Lucia darin, dass sich Russland nach einer Weihe an das "Unbefleckte Herz Mariens" bekehren werde. Den dritten Teil der Weissagung schrieb Lucia 1944 nieder und verfügte, dass der Text nicht vor 1960 veröffentlicht werden dürfe.

Erst Papst Johannes Paul II. (1978-2005) publizierte das "dritte Geheimnis" zur Seligsprechung von Jacinta und Francisco am 13. Mai 2000. Der Text enthält auch die Vision eines "Bischofs in Weiß", der von Schüssen getroffen zusammenbricht. Schwester Lucia und Johannes Paul II. sahen darin einen Bezug auf das Papstattentat vom 13. Mai 1981.