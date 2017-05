(KNA) - Zum 100. Jahrestag der Marienerscheinungen von Fatima hat Papst Franziskus die Christen im Vertrauen auf die Gottesmutter bestärkt. Maria könne allen Hoffnung und Frieden geben, sagte der Papst am Samstag bei der Messe zur Heiligsprechung von zwei der drei Seherkinder von Fatima. Zudem verurteilte er eine „Gleichgültigkeit, die unser Herz erstarren lässt". Kirche müsse missionarisch, einladend, frei, treu sowie „arm an Mitteln und reich an Liebe" sein.



In dem portugiesischen Wallfahrtsort hatte der Papst kurz zuvor Francisco (1908-1919) und Jacinta Marto (1910-1920) auf dem Vorplatz des Heiligtums zum verehrungswürdigen Vorbild für Katholiken weltweit erklärt. Für die dritte Seherin, Lucia dos Santos (1907-2005), läuft derzeit das Seligsprechungsverfahren. Der Papst würdigte die Seherkinder Francisco und Jacinta als Vorbilder. Die „ göttliche Gegenwart" sei fester Bestandteil ihres Lebens gewesen. Nach katholischem Glauben war ihnen und ihrer Cousine Lúcia dos Santos die Jungfrau Maria am 13. Mai 1917 in Fátima erstmals und in den Folgemonaten weitere fünf Mal erschienen. Vor der Heiligsprechung der Geschwister hatte Franziskus einige Minuten im stillen Gebet an ihren sowie dem Grab Lucias verharrt.



Papst Franziskus hielt vor den Gräbern der Seherkinder inne.

Foto: Reuters

Besonders ging der Papst in seiner auf Portugiesisch gehaltenen Predigt auch auf die Gottesmutter Maria ein, die den Menschen Mutter sei und ihnen Schutz und Hoffnung bringe. Zu der festlichen Zeremonie und der anschließenden Messe versammelten sich mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt auf dem Vorplatz des Heiligtums. Neben den Staats- und Regierungschefs Portugals wurden auch Delegationen aus Paraguay sowie dem Inselstaat Sao Tome und Principe erwartet.

Geheilter Junge anwesend



Während der traditionellen Zeremonie bat der Bischof von Leiria-Fatima, Antonio dos Santos Marto, den Papst formell um die Aufnahme der Geschwister Marto ins Verzeichnis jener Heiligen, die weltweit öffentlich verehrt werden dürfen. Daraufhin sprach Franziskus auf Portugiesisch die Formel, die beide zu Heiligen erhebt. Anschließend wurden Reliquien der Seherkinder unter dem Applaus der Menge an den Altar gebracht.



Francisco und Jacinta sind somit die ersten Kinder, die heiliggesprochen wurden, obwohl sie nicht Märtyrer waren. Sie starben nur wenige Jahre - 1919 und 1920 - nach der Erscheinung. Francisco wurde zehn Jahre alt, Jacinta neun. Ihre Cousine Lúcia wurde später Nonne und starb 2005 im Alter von 97 Jahren.

Zu der Messe war auch der brasilianische Junge gekommen, der nach Aussage seiner Familie auf die Fürsprache der beiden Seherkinder hin nach einem schweren Unfall geheilt wurde. Dies erkannte die Kirche als Wunder für die Heiligsprechung an. An dem Gottesdienst nahmen zudem rund 350 Kranke teil. An sie wollte der Papst im Anschluss ein besonderes Grußwort richten.