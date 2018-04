Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen hat Papst Franziskus die Ostermesse mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gefeiert. Anschließend spendete er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen „Urbi et Orbi“.

International 23 2 Min.

Papst spendet "Urbi et Orbi"

Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen hat Papst Franziskus die Ostermesse mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gefeiert. Anschließend spendete er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen „Urbi et Orbi“.

(KNA/ham/dpa) - Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften 12 Grad hat Papst Franziskus am Ostersonntag von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen „Urbi et Orbi“ gespendet. Zugleich bat er um ein Ende der Konflikte dieser Welt und der „anhaltenden Vernichtung“ in Syrien. Er wünsche sich die Frucht des Friedens in aller Welt, angefangen im „geliebten, aber gepeinigten Syrien“, dessen Bevölkerung erschöpft sei von einem schier endlosen Krieg.



Nach den tödlichen Unruhen im Gazastreifen bat der Papst ebenfalls um mehr Anstrengungen für Frieden im Heiligen Land. „Wir beten um Früchte der Versöhnung für das Heilige Land, das auch in diesen Tagen durch offene Konflikte heimgesucht wird, die die Zivilbevölkerung nicht verschonen“, sagte der Pontifex vor dem traditionellen Segen „Urbi et Orbi“ am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom.

Möge an Ostern „das Licht des auferstandenen Christus die Gewissen aller politischen und militärischen Verantwortungsträger erleuchten, auf dass die fortschreitende Vernichtung sofort beendet, das humanitäre Völkerrecht respektiert und der Zugang zu der von diesen unseren Brüdern und Schwestern dringend benötigten Hilfe erleichtert wird“, fuhr das Katholiken-Oberhaupt fort.



Der apostolische Segen Urbi et Orbi gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet „Der Stadt und dem Erdkreis“ und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl verkündet. AFP

An Ostern erinnert der Papst traditionell an die Auferstehung Jesu Christi. Es ist das wichtigste Fest für Christen in aller Welt. Der Segen „Urbi et Orbi“ gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet „Der Stadt und dem Erdkreis“ und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl verkündet.

Überraschung Gottes



Während der vorangegangenen Ostermesse sagte der Papst, dass Gottes Botschaften immer für Überraschungen gut seien. Das gelte besonders für die Osterbotschaft: Christus sei auferstanden. Dies habe Menschen in Eile versetzt, um anderen sofort davon zu berichten. Die Frage sei, was das für Christen heute bedeute: "Was mache ich, was machst du heute, am Ostersonntag 2018?", fragte Franziskus.

Im Fürbittengebet überraschte der Papst mit den Sprachen Russisch, Englisch, Chinesisch und Italienisch. Die Bitte "für den Papst und alle Bischöfe der Kirche" wurde auf Russisch gesprochen, jene für Priester- und Ordensberufungen auf Chinesisch. Die Wahl der Sprache kann durchaus als ökumenische und politische Geste verstanden werden. So erfolgte die Fürbitte für Arme, Leidende und Opfer von Hass schließlich auf Arabisch.







23 AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Knapp 50 000 Tulpen, Hyazinthen, Narzissen und andere Blumen schmückten den Altar und die Treppe vor dem Petersdom. Sie wurden für den Gottesdienst von Blumenzüchtern aus den Niederlanden gestiftet und angeliefert. Die Zeremonie fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Zahlreiche italienische Sicherheitskräfte waren rund um den Petersplatz im Einsatz. Etliche Straßen rund um den Vatikan waren gesperrt. Im Vorfeld hatten die italienischen Behörden aufgrund der jüngsten Verhaftungen im Extremistenmilieu vor möglichen Anschlägen gewarnt.



Our faith is born on Easter morning: Jesus is alive! This experience is at the heart of the Christian message. — Pope Francis (@Pontifex) April 1, 2018

Papst Franziskus war am Morgen bereits in den sozialen Netzwerken unterwegs und twitterte: "Unser Glaube wird am Ostermorgen geboren: Jesus lebt! Diese Erfahrung ist der Kern der christlichen Botschaft!" In der Osternachtfeier am Samstagabend hatte der Papst davor gewarnt, angesichts der Ungerechtigkeiten an vielen Menschen zu resignieren und zu verstummen. Das leere Grab des Ostermorgens "will aufrütteln, uns ermuntern zu glauben und Zuversicht zu haben", dass Gott überall und zu jedem Menschen "Zugang findet", sagte der Papst während der Messe zur Osternacht im Petersdom.