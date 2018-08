Papst Franziskus hat in Irland Scham über die "abscheulichen Verbrechen" katholischer Kleriker an Minderjährigen bekannt.

Papst: Missbrauch in Irland "schwerer Skandal"

(KNA) - Er müsse den "schweren Skandal" anerkennen, der durch den Missbrauch Minderjähriger durch Mitglieder der Kirche verursacht worden sei, "die beauftragt waren, sie zu schützen und zu erziehen", sagte er am Samstag zu Beginn seines zweitägigen Besuchs. Der Skandal mache zugleich die Notwendigkeit bewusst, jungen Menschen eine "besonnene Begleitung und gesunde Werte für ihren Wachstumsprozess anzubieten".

Franziskus äußerte sich in einer Rede im Schloss von Dublin vor Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Anlass seiner Reise ist das neunte katholische Weltfamilientreffen, das seit Dienstag in der irischen Hauptstadt tagt. Überschattet wird der Besuch von einer neuerlichen Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Franziskus räumte ein "Versäumnis" von Bischöfen, Ordensoberen und anderen Verantwortungsträgern ein, auf die Vergehen an Minderjährigen angemessen zu reagieren. Dies habe "zu Recht Empörung hervorgerufen" und bleibe "eine Ursache von Leid und Scham für die katholische Gemeinschaft". Zum Thema Aufarbeitung verwies er auf seinen Vorgänger Benedikt XVI. Dessen "freimütiges und entschlossenes Eingreifen" sei weiterhin Ansporn, strenge Regeln zu erlassen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholten, sagte Franziskus in seiner von Applaus nicht unterbrochenen Rede.

Aufruf von Irlands Premier Varadkar



Der Papst äußerte zudem Sorge über eine "Schwächung der Ehe und des Familienlebens". Die Familie sei der Kitt der Gesellschaft; ihr Wohl müsse "mit allen geeigneten Mitteln gefördert und geschützt werden". Auf die Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau ging er nicht ausdrücklich ein. Hingegen kritisierte er eine "Wegwerfkultur", die Ungeborenen das Lebensrecht abspreche.

Der Irlandbesuch von Papst Franziskus soll nach Worten von Premierminister Leo Varadkar ein "neues Kapitel" in der Beziehung zwischen Irland und der katholischen Kirche aufschlagen. Darin werde die Religion nicht länger im Zentrum der Gesellschaft stehen, aber noch immer eine wichtige Stelle einnehmen, schrieb Varadkar am Samstag nach seinem Empfang des Papstes in Dublin auf Twitter. Beide Seiten könnten auf einer verwobenen Geschichte aufbauen, müssten aber auch "aus gemeinsamen Fehlern lernen", so der Regierungschef.

Der in homosexueller Partnerschaft lebende Politiker hatte Franziskus am Samstag im Schoss von Dublin begrüßt. In seiner Rede vor dem Kirchenoberhaupt sprach er in ungewöhnlicher Offenheit von neuen Familienmodellen, scheiternden Ehen und der Selbstbestimmung von Frauen als gesellschaftlichen Realitäten und rief den Papst auf, mehr für die Aufarbeitung von Misshandlungen in kirchlichen Sozialeinrichtungen und sexuellen Missbrauchs durch Kleriker zu tun. Es gelte sicherzustellen, "dass aus Worten Taten folgen", so Varadkar.

Liberalisierungen der Familien- und Abtreibungsgesetzgebung in Irland



Weiter stellte sich der Regierungschef hinter Liberalisierungen der Familien- und Abtreibungsgesetzgebung. Irische Abgeordnete und Bürger hätten erkannt, "dass Ehen nicht immer gelingen, dass Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten und dass Familien viele Formen haben können", auch mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Varadkar lebt selbst mit einem männlichen Partner zusammen.

Am Nachmittag will Franziskus in der St.-Mary's-Kathedrale für die Missbrauchsopfer beten. Nach einem Besuch in einem von Kapuzinern betriebenen Aufnahmezentrum für obdachlose Menschen nimmt der Papst am Abend an einem "Fest der Familien" im Croke Park Stadium teil. Zu dem Treffen mit Vorträgen und Gesängen werden rund 80.000 Teilnehmer erwartet.

Bereits gegen Mittag war Franziskus von Vize-Regierungschef Simon Coveney auf dem Flughafen Dublin begrüßt worden. Im Anschluss gab es einen Empfang durch Irlands Staatspräsident Michael Higgins an dessen Amtssitz Aras an Uachtarain im Phoenix Park. Es ist der erste Besuch eines katholischen Kirchenoberhaupts in Irland seit 1979.