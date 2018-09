„Vor fünfundsiebzig Jahren erlebte diese Nation die endgültige Zerstörung des Ghettos von Vilnius; in diesem Ereignis gipfelte die Vernichtung Tausender von Juden“, sagte der Papst bei einer Freilichtmesse in Kaunas.

Papst gedenkt in Litauen der Opfer des Holocausts

(dpa) - Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Litauen der Opfer des Holocausts gedacht. Vor gut 100.000 Gläubigen mahnte er, „rechtzeitig ein neues Aufkeimen solch verderblicher Haltung“ zu erkennen und von allem, „was die Herzen der Generationen verführt, die diese Zeit nicht erlebt haben und die manchmal versucht sind, solchem Sirenengesang nachzulaufen“.

Vor genau 75 Jahren - am 23. September 1943 - hatten die deutschen Besatzer das letzte der beiden jüdischen Ghettos in der Altstadt von Vilnius geräumt. Diejenigen Bewohner, die nicht schon zuvor in nationalsozialistische Vernichtungslager transportiert worden waren, wurden deportiert oder erschossen.



Vor gut 100.000 Gläubigen mahnte der Papst, „rechtzeitig ein neues Aufkeimen solch verderblicher Haltung“ zu erkennen. Foto: AFP

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 40 Prozent der Einwohner von Vilnius Juden. Während der deutschen Besatzung zwischen 1941 und 1944 ermordeten die Nationalsozialisten und die einheimischen Helfer mehr als 90 Prozent aller damals rund 200.000 in Litauen lebenden Juden.

Der Papst wollte am Sonntagnachmittag selbst noch das ehemalige Ghetto in Vilnius besuchen. Dort wird der Pontifex zudem das Museum in der ehemaligen Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes KGB besichtigen und im stillen Gedenken an die Opfer totalitärer Systeme verharren. Am Montag reist Franziskus weiter nach Lettland. Mit einem Besuch in Estland endet die Reise am Dienstag.