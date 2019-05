Die zehnstündige Visite steht unter dem Motto „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ (Lukas. Es spielt darauf an, dass nur ein Prozent der Bevölkerung des Gastlandes Katholiken sind.

Papst Franziskus würdigt in Nordmazedonien Hilfe für Flüchtlinge

(dpa) - Papst Franziskus hat in Nordmazedonien die Bemühungen des kleinen Landes um die Nöte von Flüchtlingen gewürdigt. „Die bereitwillige Solidarität, die ihr den Menschen in Not (...) gewährt habt, ehrt euch“, sagte er am Dienstag am Amtssitz des nordmazedonischen Präsidenten Djordje Ivanov.



Der Pontifex hob die Hilfe hervor, die sowohl staatliche Stellen als auch Zivilorganisationen einer großen Zahl von Kriegsflüchtlingen aus dem Nahen Osten in den Jahren 2015 und 2016 zukommen ließen. Das Land hatte damals auf der wichtigsten Fluchtroute in die Mitte Europas gelegen.

Franziskus war kurz zuvor aus Bulgarien kommend in der Hauptstadt Skopje eingetroffen. Am Flughafen begrüßten ihn Ivanov und Ministerpräsident Zoran Zaev. Politiker und Medien bezeichneten die apostolische Visite als „historisch“. Es ist das erste Mal, dass ein Oberhaupt der katholischen Kirche dem vor 27 Jahren unabhängig gewordenen Land einen Besuch abstattet.



Die zehnstündige Visite steht unter dem Motto „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ (Lukas 12:32). Es spielt darauf an, dass nur ein Prozent der Bevölkerung des Gastlandes - rund 20 000 Menschen - Katholiken sind. Die slawische Bevölkerung ist überwiegend christlich-orthodox, rund 25 Prozent machen die überwiegend muslimischen Albaner aus.

Im Anschluss an die Zeremonie beim Präsidenten suchte Franziskus die Gedenkstätte für die in Skopje geborene Nonne Mutter Teresa (1910-1997) auf, die er 2016 heiliggesprochen hatte. Geplant waren noch eine Messe auf dem zentralen Makedonija-Platz sowie Treffen mit Jugendlichen und Armen.