Papst Franziskus stellt seine neue Enzyklika vor

Globale Neuorientierung nach Corona: Heute stellt der Papst seine neue Enzyklika vor – und wird wohl ein soziales und wirtschaftliches Umdenken fordern.

(KNA) Die Covid-Pandemie habe die Menschheit doch „ziemlich niedergeworfen“, merkt der Gesprächspartner des Papstes an. „Niedergeworfen?“, entgegnet Franziskus. „Ich würde sagen 'zertrampelt', zertrampelt von diesem Virus und von so vielen Viren, die wir haben wachsen lassen“, ereifert er sich. „Viren der Ungerechtigkeit“ seien es: „eine wilde Marktwirtschaft, gewalttätige soziale Ungerechtigkeiten, in denen Menschen wie Tiere sterben und oft wie Tiere leben“; wo „Ausbeutung an der Tagesordnung ist“, wo die Identität von Menschen in die Hände „wilder Populismen“ gerät, die indoktrinieren und vermeintliche Rettung versprechen. Einen Moment lang wird Franziskus von Entrüstung übermannt.

Der kurze Dialog mit Carlo Petrini, dem Begründer der Slow-Food-Bewegung, in dem Buch „Futuraterra“ spiegelt recht gut Franziskus' emotionale Ausgangslage wider, in der er den Entschluss fasste, eine neue Enzyklika zu schreiben. Das Gebet und der Segen „Urbi et orbi“, den Franziskus an jenem verregneten Abend des 27. März allein auf dem Petersplatz spendete, waren das eine, was er als Papst tun konnte. Doch die Pandemie verlangt mehr: unter anderem eine Enzyklika. „Fratelli tutti“ (Wir Brüder alle) soll sie heißen und von Geschwisterlichkeit und sozialer Liebe handeln. „Vielleicht ist das, was ich sage, zu pessimistisch“, fängt sich Franziskus in dem eingangs zitierten Dialog. Aber er schaue immer an die Ränder. Dorthin müsse man heute gehen, „wo die Zukunft auf dem Spiel steht“.

Für Franziskus legt die Pandemie langjährige Krisen der globalisierten Welt offen. Deren Symptome benennt er seit den ersten online übertragenen Frühmessen im März: Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen und der Bildung sowie Produktions- und Konsumweisen, die die Erde zerstören und Menschen ausbeuten.

Eine Zeit der Prüfung

Wer wissen will, wie der Papst sich eine globale Neuorientierung nach der Corona-Pandemie vorstellt, kann sich die Video-Ansprache ansehen, die er vergangene Woche an die UNO-Vollversammlung in New York schickte. Die gegenwärtige Zeit der Prüfung sei zugleich ein „Moment der Entscheidung“, betonte das Kirchenoberhaupt. „Wir können zwischen zwei unterschiedlichen Wegen wählen.“ Der eine weise in Richtung Multilateralismus, Solidarität und neuer globaler Mitverantwortung. Der andere gebe Selbstgenügsamkeit, Nationalismus, Individualismus und Abschottung den Vorzug.

Der Papst am Freitag bei einer Ansprache vor Angehörigen der Schweizer Garde Foto: AFP

Sicherlich werden auch etliche Aspekte in das neue Schreiben einfließen, die Franziskus seit Anfang August in seinen Mittwochs-Katechesen aufgreift. Er sprach über die wichtigsten Grundsätze der katholischen Soziallehre: „Menschenwürde, Gemeinwohl, vorrangige Option für die Armen, allgemeine Bestimmung der Güter, Solidarität sowie die Sorge für das gemeinsame Haus“.

Einem Virus, das keine Barrieren, Grenzen oder kulturelle und politische Unterschiede kennt, muss mit einer Liebe ohne Barrieren, Grenzen und Unterschiede begegnet werden. Papst Franziskus

Er kritisierte die Durchsetzung persönlicher oder kollektiver Eigeninteressen auf Kosten anderer und nannte ethische Kriterien für den Wirtschaftsaufbau nach der Pandemie. Es sei ein „Skandal“, wenn öffentliche Hilfen Unternehmen zugutekämen, die nichts für Arme, das Gemeinwohl oder den Umweltschutz beitragen.

Wirtschaft ist kein Selbstzweck

„Einem Virus, das keine Barrieren, Grenzen oder kulturelle und politische Unterschiede kennt, muss mit einer Liebe ohne Barrieren, Grenzen und Unterschiede begegnet werden“, mahnte er. Dies gelte persönlich, sozial und politisch. Dass Wirtschaft und Wachstum kein Selbstzweck seien, sondern der Mensch Vorrang habe, betonten auch seine Vorgänger. Weil nicht Christen allein der Menschheit aus der Krise helfen könnten, müssten möglichst viele kooperieren, besonders Gläubige anderer Religionen.

Den Gedanken, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, hat Franziskus mit Großimam Ahmad al-Tayyeb Anfang 2019 im Dokument von Abu Dhabi über die Brüder- beziehungsweise Geschwisterlichkeit aller Menschen behandelt. „Fratelli tutti“ soll Abu Dhabi aufgreifen und fortschreiben – wie auch Franziskus' zweite Enzyklika „Laudato si“. Beide Schreiben, loben Bischöfe wie Politiker, ermöglichten Allianzen über die Kirche hinaus in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzwelt und zu anderen Religionen. Dem Vernehmen nach wurde am Text der Enzyklika bis zuletzt gefeilt.

Klar sei nur, so heißt es, der Titel „Fratelli tutti“ werde nicht geändert; er stammt aus einem Zitat von Franz von Assisi. Frauenverbände hatten gefordert, den Titel zu ändern und beide Geschlechter mit einzubeziehen. Aus einer Krise wie dieser Pandemie komme man nicht unverändert heraus – „nur besser oder schlechter, es liegt an uns“, warnte der Papst mehrfach. Richtige Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen – dazu will er mit „Fratelli tutti“ beitragen.

