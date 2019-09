Er selbst bezeichnet sich gerne als "Papst der Armen", in den kommenden Tagen wird das Oberhaupt der katholischen Kirche nun in einigen der ärmsten Staaten der Welt gastieren.

Papst Franziskus in Mosambik eingetroffen

Von LW-Korrespondent Johannes Dietrich (Kapstadt)

Papst Franziskus, der am Mittwoch in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo eintraf, tut gut daran, dass er nicht der Angewohnheit seines Vorvorgängers folgt und bei jeder Ankunft den Boden seines Zielortes küsst. Nicht nur, weil der Asphalt des Flughafens von Maputo um diese Zeit im Jahr bereits eine beachtliche Hitze ausstrahlt – auch, weil es sich beim Boden dieses Landes um einen der am schlimmsten geschändeten Terrains dieser Erde handelt.

Der südostafrikanische Staat ist einer der ärmsten Nationen der Welt, die Folgen seines jahrzehntelangen Bürgerkriegs sind noch immer gegenwärtig, die Korruption treibt hier besonders abenteuerliche Blüten, der Staat zählt zu den wichtigsten internationalen Drogenumschlagplätzen und zu allem Übel wird Mosambik neuerdings auch noch von der Natur gegeißelt. Infolge der Klimaerwärmung fegen immer öfters Zyklone übers Land – der letzte kostete im März über eintausend Menschen das Leben.

Eine Reise in die Peripherie der afrikanischen Peripherie

Auch wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche bei den Reisevorbereitungen zumindest vom letztgenannten Elend noch nichts wissen konnte: Natürlich hat der 82-jährige Argentinier, der sich gerne „Papst der Armen“ nennen lässt, die Zielorte seiner zweiten Reise ins südlich der Sahara gelegene Afrika mit Bedacht gewählt. Außer Mosambik wird er auch den nicht minder geschundenen Inselstaat Madagaskar besuchen. Nur bei seiner dritten und letzten Station, Mauritius, wird er ein wenig aufatmen können. Ansonsten ist es eine Reise „in die Peripherie der afrikanischen Peripherie“, wie aus dem Vatikan zu hören ist: Boulevardblätter würden vom „finsteren Herzen Afrikas“ sprechen.

Zerbrechliches Friedensabkommen

Hier wird der Papst alle Themen finden, die ihm im Unterschied zu einer zunehmenden Zahl an anderen „Führern“ der Welt am Herzen liegen: Klimawandel, Armut, Korruption sowie gewalttätige Konflikte. Nur wenige Woche vor seiner Ankunft unterzeichneten die beiden einstigen Bürgerkriegsparteien, die regierende Frelimo-Partei und die Rebellentruppe Renamo, in Maputo einen Friedensvertrag. Doch auch dieses Abkommen droht wie seine beiden Vorgänger 1992 und 2014 gleich wieder zu scheitern. Die unter Vermittlung katholischer Emissäre und eines Schweizer Diplomaten gefundene Verständigung kam unter Ausschluss eines Teils der Renamo-Oppositionellen zustande, die sich an die Vereinbarung nicht gebunden fühlen.

Schlechte Voraussetzungen für die für Mitte Oktober anberaumten Wahlen, deren Legitimation nun ein weiteres Mal untergraben wird. Die einst starr leninistische Frelimo-Partei organisierte bereits mehrere Urnengänge: Keiner wurde von der sich an den Rand gedrängten Opposition anerkannt. Franziskus wird sich drei Tage lang nur in der Hauptstadt aufhalten: Ein Besuch in der oppositionellen Hochburg Beira wurde bezeichnenderweise – angeblich wegen der dort vom Zyklon Idai angerichteten Schäden – ausgeschlossen.

Unterschiedliche Ansichten

Wie ernst der katholische Präsident Filipe Nyusi die Stimme seines geistlichen Oberhirten nehmen wird, bleibt abzuwarten. Für Franziskus ist Korruption eine der „verheerendsten Plagen der Gesellschaft“ – und Nyusi steht einem der korruptesten Staaten dieser Welt vor.

Der jüngste bekannt gewordene Skandal dreht sich um zwei Milliarden US-Dollar, die internationale Banken, darunter auch die Credit Suisse, angeblich für Werften und Fischkutter locker machten: Doch das Geld landete in den Taschen hochgestellter Frelimo-Funktionäre, darunter auch des Sohns von Nyusis Vorgänger, Ndambi Guebuza. Was diesen Skandal von unzähligen andern unterscheidet, ist die Summe der verschwundenen Gelder und die Tatsache, dass selbst US-Behörden in seine Aufdeckung verwickelt sind – Nyusi muss sich Sorgen um seine Wiederwahl im Oktober machen.

Präsident erhofft sich den Segen des Papstes

Deshalb war der Präsident so interessiert daran, dass der Papst-Besuch noch zuvor zustande kommt. Er erhofft sich den Segen des Oberhirten und scheute zu diesem Zweck auch keine Auslagen. Für umgerechnet 300.000 Euro ließ er Maputos Kathedrale renovieren und die Straßen der Hauptstadt aufmöbeln: Wenn auch nicht vom „Papst der Armen“ selbst so erwartet er davon den Zuspruch der Bevölkerung. Franziskus wies seine Entourage indessen an, ihr Quartier nicht in Fünf-Sterne-Hotels sondern in bescheideneren Unterkünften zu buchen.