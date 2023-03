Der 86-Jährige war am Mittwoch in das Krankenhaus gebracht worden, wegen einer Atemwegsinfektion.

Medien

Papst Franziskus hatte „ruhige Nacht“ im Krankenhaus

(dpa) - Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Rom hat Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur Ansa eine ruhige Nacht gehabt. Die Agentur zitierte Quellen aus der Poliklinik Gemelli am Donnerstagmorgen, wonach das medizinische Personal „sehr optimistisch“ sei, dass der Papst schon in wenigen Tagen zu Palmsonntag wieder im Vatikan sein könne.

Der 86-Jährige war am Mittwoch in das Krankenhaus gebracht worden wegen einer Atemwegsinfektion, wie der Heilige Stuhl mitteilte. „Einige Tage“ müsse er stationär behandelt werden, kündigte ein Sprecher an. Weitere medizinische Details wurden vorerst nicht genannt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge plagten den Argentinier auch Probleme am Herzen, die er unter anderem nach der Generalaudienz am Mittwoch gespürt habe. Sein persönlicher medizinischer Betreuer Massimiliano Strappetti habe dann entschieden, in das Krankenhaus zu fahren. Neben der Diagnose der Atemwegsinfektion ergaben Tests dann aber keine besorgniserregenden Befunde, wie es in Medien hieß.

„Papst Franziskus ist berührt von den vielen Nachrichten, die er bekommen hat und ist dankbar für die Nähe und das Gebet“, sagte Bruni. Etliche Christen wünschten dem Papst etwa in sozialen Netzwerken eine gute Besserung. US-Präsident Joe Biden, der selbst Katholik ist, rief am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Empfang im Weißen Haus dazu auf, für Franziskus zu beten.

