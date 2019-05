Nach dem Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1999 ist es die zweite Visite eines katholischen Kirchenoberhaupts in dem orthodox geprägten Land.

International 2 Min.

Papst fordert in Rumänien gerechte Gesellschaft und Solidarität

Nach dem Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1999 ist es die zweite Visite eines katholischen Kirchenoberhaupts in dem orthodox geprägten Land.

(KNA) - Papst Franziskus hat zum Auftakt seiner Rumänienreise zur Festigung der Demokratie und einer sozial gerechten Gesellschaft aufgerufen. Seit dem Ende der Diktatur vor 30 Jahren habe das Land große demokratische Fortschritte gemacht, sagte der Papst vor Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Diplomatie am Freitag in Bukarest. Bei einem Treffen mit der Leitung der rumänisch-orthodoxen Kirche warb er für ein gemeinsames Engagement der Christen gegen Abschottung, aber auch gegen eine "gleichmacherische Globalisierung".

Thunberg und Papst - Treffen zweier Klimakämpfer Zeit für viele Worte war nicht. Die Begegnung zwischen Greta Thunberg und Papst Franziskus sorgt trotzdem für Gesprächsstoff. Beiden ist der Klimaschutz ein Herzensanliegen.

Franziskus war am Vormittag am Amtssitz von Staatspräsident Klaus Johannis auf Schloss Cotroceni mit militärischen Ehren empfangen worden. Nachdrücklich rief Franziskus zur Integration der Schwächsten auf: "Je mehr sich eine Gesellschaft das Los der am meisten Benachteiligten zu Herzen nimmt, desto mehr kann sie wirklich zivilisiert genannt werden." Johannis nannte den Papstbesuch eine "Ermutigung, einen Dienst für das Gemeinwohl zu leisten und zu einer gerechten Gesellschaft beizutragen". Mit Blick auf die für Sonntag geplante Seligsprechung von sieben griechisch-katholischen Märtyrer-Bischöfen sprach Johannis von einer "Würdigung aller, die sich während der kommunistischen Zeit für die Freiheit und den Glauben geopfert haben".

"Kirchen müssen einander helfen"

Am Nachmittag wurde der Papst vom rumänisch-orthodoxen Patriarchen Daniel empfangen. In seiner Ansprache vor dem Ständigen Synod, dem Leitungsgremium der orthodoxen Teilkirche, äußerte er sich besorgt über ein "künstlich geschürtes" Gefühl der Angst, das die Gesellschaft vergifte und zu Abschottung führe. Die Kirchen müssten "einander helfen, nicht den Verführungen einer Kultur des Hasses und des Individualismus nachzugeben". Diese Kultur sei nicht weniger materialistisch als der überwundene Kommunismus. Die damaligen Opfer aller christlichen Konfessionen mahnten die heutigen Christen zur Brüderlichkeit. Viele hätten nach der Wende von technologischer Entwicklung und wirtschaftlichem Wohlstand profitiert, aber die meisten blieben "gnadenlos ausgeschlossen". Zugleich raube eine "gleichmacherische Globalisierung" den Völkern ihre Werte und schwäche die Ethik sowie die Gemeinschaft.

„Die Aussagen der Populisten sind Augenwischerei“ „Wir dürfen keine Politik machen. Doch wir müssen den Finger in die Wunde legen und die Politik mit den Missständen konfrontieren“, so Comece-Präsident, Erzbischof Jean-Claude Hollerich.

Bei einem gemeinsamen Vaterunser-Gebet in der noch im Bau befindlichen Patriarchalkirche am Abend warb Franziskus für Fortschritte in der Ökumene. Es gelte, in der Offenheit keine Gefahr zu sehen, zu vergeben und voranzugehen. Patriarch Daniel erinnerte an die katholische Gastfreundschaft gegenüber rumänischen Auslandsgemeinden in Westeuropa.

Zum Abschluss seines ersten Besuchstages feierte der Papst eine Messe in der katholischen Kathedrale Bukarests. Im rumänischen Volk lebe "ein starker Sinn für Hoffnung" gegen alle Einschränkungen, die diese Hoffnung auszulöschen suchten, sagte er. Er erinnerte insbesondere an Frauen, Mütter und Großmütter, "die mit Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit" die Zukunft gestalteten. Am Samstag will der Papst unter anderem den ungarisch geprägten Wallfahrtsort Miercurea Ciuc besuchen. In Iasi nahe der Grenze zu Moldawien steht eine Begegnung mit Jugendlichen und Familien auf dem Programm. Der Besuch des Kirchenoberhaupts in dem Balkanland dauert noch bis Sonntag an.