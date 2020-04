In einer von Stille und Ernst geprägten Feier hat Papst Franziskus am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. Eine besondere Fürbitte galt den Helden der Corona-Krise.

Papst erinnert im leeren Petersdom an Tod Jesu

In einer von Stille und Ernst geprägten Feier hat Papst Franziskus am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. Eine besondere Fürbitte galt den Helden der Corona-Krise.

In einer von Stille und Ernst geprägten Feier hat Papst Franziskus am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. Zu Beginn betete er im leeren Petersdom am Boden ausgestreckt vor einem mittelalterlichen Kreuz, das seit dem Pestjahr 1522 in Rom besonders verehrt wird. Wegen der Corona-Pandemie fand der Gottesdienst praktisch ohne Teilnehmer statt. Der Vatikan übertrug die Feier über einen Streaming-Dienst.

Im Mittelpunkt des Karfreitags steht die Erinnerung an das Leiden Jesu und seinen Tod am Kreuz. Aus Anlass der Corona-Pandemie änderte der Vatikan die Liturgie. In die Reihe der zehn großen Karfreitagsfürbitten wurde eine elfte eingefügt; darin beteten Franziskus und die ganze Kirche um Trost und Kraft für Erkrankte und medizinisches Personal sowie um Frieden für die Verstorbenen.

Die vorgesehene Verehrung des Kreuzes durch Berührung und Kuss führte allein der Papst durch, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Zuvor verharrte er minutenlang schweigend mit gesenktem Kopf vor dem Kruzifix.

Die Karfreitagsfeier im Petersdom. Foto: AFP

Dem Gottesdienst wohnten außer Personen mit liturgischen Aufgaben nur rund ein Dutzend Ordensfrauen, Geistliche und Laien in getrennten Bänken bei. Eine Eucharistiefeier fand an diesem Tag nach katholischer Tradition nicht statt. Der Prediger des Papstes, Kapuzinerpater Raniero Cantalamessa, sagte in seiner Ansprache, die Pandemie habe die Menschheit brüsk aus einer "Illusion der Allmacht" gerissen.

Zugleich verwahrte er sich gegen eine Deutung solcher Unglücke als göttliche Strafe. "Gott leidet wie jeder Vater und jede Mutter"; er lasse nur der Freiheit des Menschen wie auch der Freiheit der Schöpfung ihren Lauf. Die Krise bringe die Solidarität zwischen den Menschen zum Vorschein, betonte Cantalamessa. Das Virus kenne keine Grenzen und habe "alle Barrieren und Unterschiede eingerissen".

Papst feiert Gründonnerstag ohne Gläubige Am Gründonnerstag war das katholische Kirchenoberhaupt dabei im Petersdom fast alleine.

Auch der traditionelle Kreuzweg am späteren Freitagabend erfolgt ohne Teilnahme von Gläubigen. Die Feier, die den Weg Jesu zum Kreuz aus der Sicht heute leidender Menschen betrachtet, wurde vom römischen Kolosseum auf den abgesperrten Petersplatz verlegt. In früheren Jahren zählte die von Kerzen erhellte Zeremonie vor dem antiken Amphitheater zu den stimmungsvollsten Momenten der römischen Osterfeiern.

In einer Livesendung des Senders Rai1 hatte Franziskus am Nachmittag per Telefon auch an die Leiden der Corona-Pandemie erinnert. Er sprach die "unzähligen Geschichten von Gekreuzigten" in der aktuellen Pandemie an. Ärzte, Pflegepersonal und Geistliche seien "an der Front gestorben wie Soldaten, die ihr Leben für die Liebe hingegeben haben". "Auch heute gibt es Gekreuzigte, die um der Liebe willen sterben", so der 83-Jährige. Er sei den Opfern der Pandemie und dem Leiden der Welt nahe, aber richte den Blick auf die Hoffnung. "Ostern endet immer mit der Auferstehung", sagte der Papst. (KNA)