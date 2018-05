Unter der Führung von Erzbischof Jean-Claude Hollerich hat der Ständigen Ausschuss der EU-Bischofskommission COMECE am Freitag im Vatikan Papst Franziskus zu einem Arbeitsbesuch getroffen. Diskutiert wurde die Rolle der Kirche in Europa.

Papst empfängt neue Präsidentschaft der EU-Bischöfe

Unter der Führung von Erzbischof Jean-Claude Hollerich hat der Ständigen Ausschuss der EU-Bischofskommission COMECE am Freitag im Vatikan Papst Franziskus zu einem Arbeitsbesuch getroffen. Diskutiert wurde die Rolle der Kirche in Europa.

(KNA) Papst Franziskus hat am Freitag den neugewählten Ständigen Ausschuss der EU-Bischofskommission COMECE empfangen. COMECE-Präsident Erzbischof Jean-Claude Hollerich von Luxemburg habe dem Papst aktuelle Fragen des Dialogs zwischen den Bischofskonferenzen und den EU-Institutionen vorgestellt, heißt es in einer COMECE-Mitteilung vom Freitagabend.

Über zwei Tage traf der Ausschuss der Bischöfe demnach mehrere Vertreter des Heiligen Stuhls und der EU, um eine konstruktive Rolle der Kirche in Europa zu diskutieren. Papst Franziskus hatte im Oktober in Rom an der COMECE-Dialogveranstaltung "(Re)thinking Europe" mit Vertretern von Kirche und Politik teilgenommen.

Zu der COMECE-Delegation gehörten unter anderen die Vizepräsidenten Bischof Mariano Crociata (Italien), Bischof Noel Treanor (Irland), Bischof Jan Vokal (Tschechien) und COMECE-Generalsekretär Olivier Poquillon. Gesprächspartner waren unter anderen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Kardinal Peter Turkson, Präfekt des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, und der vatikanische Außenminister Erzbischof Paul Gallagher.

In der EU leben rund 270 Millionen Katholiken; das entspricht einem Anteil von 54 Prozent der Bevölkerung. Die Bischofskonferenzen der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind vertreten in der COMECE. Die Abkürzung steht für das lateinische "Commissio Episcopatum Communitatis Europensis". Die Kommission hat ein ständiges Sekretariat mit Sitz in Brüssel.