Papst beginnt Asien-Reise

Papst Franziskus bricht am Dienstag zu einer einwöchigen Reise nach Thailand und Japan auf. Im Mittelpunkt stehen der Dialog mit fernöstlichen Religionen und der Frieden. Der Pontifex wird dort auch seine Cousine treffen.

Von LW-Korrespondent Daniel Kestenholz (Bangkok)

Sie wuchsen zusammen in Buenos Aires auf. Sie nannte ihren Cousin schlicht Jorge. Inzwischen arbeitet Ana Rosa Sivori, 77, als Nonne an einer abgelegenen katholischen Schule in Thailand.

Jetzt reist sie nach Bangkok, um ihren Cousin zu treffen. Sie hätte nie erwartet, dass er dereinst nach Thailand reisen wird. Ihr Cousin ist Papst Franziskus, oder eben Jorge, wie Schwester Sivori ihn nennt.

Ein Vergnügen

Der Papst bereist Asien vom 19 ...