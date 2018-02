Es sind verstörende Bilder, die derzeit aus Rio de Janeiro um die Welt gehen. An der berühmten Copacabana mischen sich Soldaten in Kampfmontur unter Touristen in Badelatschen und Shorts.

Panzer unterm Zuckerhut

Die an den Hügeln der Stadt klebenden Favelas sind praktisch besetzte Gebiete. Panzerwagen stehen an strategischen Ecken der Armenviertel, Infanteristen kontrollieren an Checkpoints die Einwohner, fotografieren sie, um gesuchte Straftäter zu finden.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld

Seit einer Woche haben die Militärs unter dem Zuckerhut Stellung bezogen. Und sie sind gekommen, um zu bleiben.

Angesichts der Unfähigkeit, Korruption und Unterausstattung der Polizei Rios sollen die Streitkräfte bis mindestens zum Jahresende die Sicherheit in der zweitgrößten Stadt Brasiliens garantieren ...