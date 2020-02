Pangolin könnte Corona-Virus-Überträger sein

Chinesische Wissenschaftler haben Hinweise gefunden, dass sich Menschen über das illegal gehandelte Schuppentier infiziert haben könnten.

Von LW-Korrespondent Johannes Dieterich (Johannesburg)

Des einen Leid, des anderen letzter Rettungsschimmer. Was Tausenden von Menschen zum Verhängnis zu werden droht, könnte eine der am akutesten bedrohten Tierarten dieser Welt vor dem Aussterben bewahren: Das archaisch anmutende Pangolin, das seiner einzigartigen Schuppen und seines zarten Fleisches wegen zu den am meisten geschmuggelten Spezies dieser Erde gehört.

Vermeintliches Wundermittel

Tierschützern zufolge sollen jährlich mehr als 2,5 Millionen Exemplare der Schuppentiere illegal gehandelt werden: Allein im vergangenen Jahr wurden 97 Tonnen der rund acht Zentimeter langen Schutzplättchen der Pangoline von Afrika in den Fernen Osten verfrachtet, vor allem nach China und Vietnam ...