Pandemie hat verheerende Folgen für indigene Gemeinden

Ureinwohnervölker sind in vielen Ländern von Covid-19 stark betroffen. Zum „Tag der indigenen Völker“ am 9. August gibt es eine Warnung vor „Genozid durch Vernachlässigung“.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)



Die Covid-19-Pandemie bedroht die Existenz vieler kleiner Ureinwohnervölker. Der „Internationale Tag der indigenen Völker“ am 9. August legt in diesem Jahr das Augenmerk auf die Gefahren, die diesen Völkern durch das Corona-Virus droht. Schreckliche Erfahrungen der indigenen Völker könnten sich wiederholen: die Dezimierung und Zerstörung ihrer Gemeinden durch Krankheiten, die von außen in sie getragen werden.

Subsistenzwirtschaft zusammengebrochen

„Covid-19 hat verheerende Auswirkungen für mehr als 476 ...