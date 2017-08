(dpa) – Ein langjähriger Vertrauter von Ex-Premier Nawaz Sharif ist in Pakistan zum Interims-Ministerpräsidenten gewählt worden. 221 Abgeordnete stimmten am Dienstag in der Nationalversammlung für Shahid Khaqan Abbasi, den bisherigen Minister für Petroleum und Natürliche Ressourcen, wie Parlamentspräsident Ayaz Sadiq mitteilte. Nawaz Sharif war am Freitag vom Obersten Gericht des Landes seines Amtes enthoben worden.

Für 45 Tage im Amt

Der 58-jährige Abbasi von der Regierungspartei PML-N wird voraussichtlich für 45 Tage im Amt bleiben. Danach soll er den Weg für die Wahl des jüngeren Bruders von Nawaz Sharif, Shabaz Sharif, freimachen. Um Ministerpräsident zu werden, muss Shabaz Sharif zunächst seine Rolle als Regierungschef der Provinz Punjab - der Machtbasis des Sharif-Clans - aufgeben und einen Sitz im Parlament gewinnen. Dieser Prozess soll rund 45 Tage dauern. Eine Machtübergabe erst an Abbasi und dann an Shabaz Sharif garantiert die Fortführung von Nawaz Sharifs Politik.



Nawaz Sharifs Amtsenthebung stand in Zusammenhang mit Dokumenten, die mit dem internationalen Panama-Papers-Skandal aufgetaucht waren. In den Papieren standen Namen von Sharifs Kindern, nicht aber sein eigener. Vor mehr als einem Jahr hatte ein internationales Medien-Netzwerk mit den Panama Papers Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt.