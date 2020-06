Das Corona-Virus ist in Neuseeland besiegt, auch in Australien ist die Lage gut. Restriktionen gibt es kaum noch - doch die Grenzen bleiben weiter zu. Wie lange soll das so bleiben?

Ozeanien ist fast coronafrei, doch weiter abgeschottet

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland) Neuseeland erreichte in dieser Woche einen Meilenstein in der Bekämpfung von Covid-19: Keine Person trägt das Virus mehr in sich. Sogleich hoben die Behörden sämtliche Restriktionen auf – einzig die Grenzen bleiben zu. Im Inselstaat kehrt die Bevölkerung zur Normalität zurück. An diesem Wochenende nimmt die Rugbyliga ihren Betrieb wieder auf. In Auckland werden über 30 000 Zuschauer für das erste Spiel nach dem Lockdown erwartet. Auch in Australien gibt es Grund zur Freude ...