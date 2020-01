Ostkongo: 36 Tote nach Rebellenangriff

Fünf Fragen, fünf Antworten zum ersten UN-Forum für Flüchtlinge

Gewalt und Kriege haben Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Erstmals kommt in Genf am Dienstag und Mittwoch das UN-Forum für die Opfer zusammen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Globalen Forum für Flüchtlinge der UN.