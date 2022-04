Zehntausende feiern mit Papst Franziskus im Vatikan. Der Pontifex kritisierte in seiner Osterbotschaft auch den russischen Einmarsch in der Ukraine.

Feiern im Vatikan

Papst spendet Ostersegen und fordert Frieden weltweit

Am wichtigsten Feiertag der Katholiken feiern zehntausende Gläubige die Ostermesse mit Papst Franziskus im Vatikan. Der Pontifex kritisierte dabei auch den russischen Einmarsch in der Ukraine.

(KNA) – Christen in aller Welt haben am Sonntagmorgen das Osterfest gefeiert. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause nahmen auf dem Petersplatz in Rom wieder Tausende Gläubige an der Ostermesse mit Papst Franziskus teil. Anders als in der Osternacht leitete Franziskus die Messe wieder selbst. Am Samstag hatte er aufgrund seiner anhaltenden Knie- und Hüftschmerzen von einem Stuhl aus an der Messe teilgenommen.

Eine Predigt hielt das Kirchenoberhaupt am Sonntag nicht. Stattdessen folgte Schweigen nach dem Evangelium. Humpelnd, aber sichtlich gut gelaunt, begrüßte Franziskus im Anschluss an die Ostermesse Teilnehmer der Feier. Danach fuhr er im Papamobil einige Runden über den Petersplatz und winkte den Tausenden Gläubigen zu.

Blick auf die Ostermesse auf dem Petersplatz. Foto: AFP

Blick auf die Ostermesse auf dem Petersplatz. Foto: AFP Papst Franziskus während der Ostermesse, die erstmals seit drei Jahren wieder mit physischer Präsenz von Gläubigen stattfand. Foto: AFP

Osterbotschaft des Papstes: „Frieden ist möglich“

Anschließend verlas Papst Franziskus seine Osterbotschaft. Der Frieden sei möglich, eine Pflicht und die vorrangige Verantwortung aller, so das Kirchenoberhaupt in seiner Osterbotschaft am Sonntag auf der Mittelloggia des Petersdoms in Rom. Jeder Krieg habe Auswirkungen für die gesamte Menschheit: von den Todesfällen über das Flüchtlingsdrama bis hin zur Wirtschafts- und Ernährungskrise, deren Vorboten derzeit bereits erkennbar seien, erklärte Franziskus.

Bei diesem Blutvergießen und der Gewalt falle es schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden sei, so Franziskus weiter. Aber dies sei keine Illusion. „Die Wunden am Leib des auferstandenen Jesus sind Zeichen des Kampfes, den er für uns mit den Waffen der Liebe geführt und gewonnen hat, damit wir in Frieden leben können“, erklärte das Kirchenoberhaupt.

Nach zwei Jahren Osterfeierlichkeiten im Corona-Lockdown fand die Ansprache des Papstes wieder vor Tausenden Pilgern auf dem Petersplatz und weit darüber hinaus statt. Das nutzte der 85-Jährige, um an die vielen Krisenherde weltweit zu erinnern. Er bat darum, sich nicht an den Krieg in der Ukraine zu gewöhnen: „In meinem Herzen trage ich all die vielen Opfer, die Millionen von Flüchtlingen, die auseinandergerissenen Familien, die allein gelassenen alten Menschen, die zerstörten Leben und die dem Erdboden gleichgemachten Städte“, so Franziskus eindringlich. Auf seine Friedensbitte für das Land folgte langer Applaus.

Weiter bat er um ein Ende der Konflikte im Nahen Osten und ein geschwisterliches Zusammenleben aller Religionen in Jerusalem: „Möge ihnen der freie Zutritt zu den Heiligen Stätten unter gegenseitiger Achtung der Rechte jedes Einzelnen gewährt werden.“ Frieden forderte Franziskus ebenso etwa in Syrien und Myanmar, im Libanon, Libyen und Jemen; ebenso in Afrika und Lateinamerika.

Im Anschluss an seinen Appell erteilte der Nachfolger Petri den Segen „Urbi et orbi“. Die traditionelle Formel, die nach ihrem lateinischen Titel der Stadt Rom und dem Erdkreis gilt, markiert einen Höhepunkt der römischen Osterfeierlichkeiten. Katholische Gläubige können dadurch einen Ablass ihrer Sündenstrafen erhalten.

Warnung vor „Desillusion und Apathie“

Bei der Feier zur Osternacht am Samstagabend hatte der Papst die Christen aufgerufen, „mit Gesten des Friedens in dieser von den Schrecken des Krieges gezeichneten Zeit“ den auferstandenen Christus ins tägliche Leben zu tragen. Franziskus warnte gleichzeitig davor, in Desillusion und Apathie zu verfallen. Sonst „verharren wir regungslos vor dem Grab der Resignation und des Fatalismus“, mahnte der Papst.

Erstmals konnte Franziskus die wichtige Messe der Osternacht wegen seiner Gelenkschmerzen nicht selbst leiten. Hauptzelebrant war Kardinal Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums.

Ukrainische Delegation unter Teilnehmern

An dem Gottesdienst nahm auch eine ukrainische Delegation teil. Ihr gehörten einige Parlamentarier an sowie der Bürgermeister der Stadt Melitopol, Iwan Fedorow. Er war während des Kriegs von russischen Soldaten entführt und später freigelassen worden. Am Ende seiner Predigt begrüßte der Papst die Delegation eigens und bat alle Anwesenden eindringlich, für den Frieden zu beten. Er endete mit dem traditionellen ostkirchlichen Ostergruß auf Altslawisch: „Christos voskrese!“

Papst Franziskus traf am Samstag den Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow. Foto: AFP/Vatican Media

In dieser Osternacht, so der Papst, seien „die Nächte des Krieges von leuchtenden Spuren des Todes durchzogen“. Um aus dieser Finsternis herauszukommen, müsse man sich der Hoffnung Gottes öffnen. „Wir können nicht Ostern feiern“, mahnte das Kirchenoberhaupt, „wenn wir weiterhin im Tod verharren; wenn wir Gefangene der Vergangenheit bleiben; wenn wir nicht den Mut haben, uns von Gott vergeben zu lassen, uns zu ändern, mit den Werken des Bösen zu brechen.“