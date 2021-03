Oster-Lockdown im Osten Österreichs

In Wien und anderen östlichen Regionen der Alpenrepublik werden rund um die Feiertage die Corona-Maßnahmen verschärft

Von Stefan Schocher (Wien)

Daraus, was ihm so vorschwebe, hat Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nie einen Hehl gemacht: Seit Tagen hatte er davon geredet, dass man die „Notbremse“ ziehen müsse. In ganz Österreich wohlgemerkt. Ein „Paket, das wirklich hilft, den drohenden Kollaps der Spitäler zu verhindern“ hatte er zuletzt gefordert.

Und Maßnahmen kommen jetzt zumindest in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – allerdings zeitlich begrenzt ...