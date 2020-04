"Es war seltsam, in der Kathedrale zu stehen und den Himmel über sich zu sehen", erzählt Yves Castagnet. Der Organist von Notre-Dame will in vier Jahren wieder dort spielen.

Organist von Notre-Dame glaubt an eine Wiedereröffnung 2024

Yves Castagnet ist seit mehr als 30 Jahren Organist an der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Den Brand vor genau einem Jahr, am Abend des 15. April 2019, erlebte er in nur 50 Metern Entfernung mit. Als einer der wenigen konnte er das Gotteshaus hinterher noch zweimal betreten. LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris) hat ihn interviewt. Was bedeutet Notre-Dame für Sie? Notre-Dame ist ein magischer Ort ...