Orden muss sein

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet Ex-Kanzlerin Angela Merkel aus - und vielleicht auch sich selbst.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Natürlich ist am Montagabend im Adenauerpark in Speyer alles ruhig geblieben. Helmut Kohl, der Altkanzler, hat sich nicht im Grab umgedreht, obwohl er Angela Merkel, der jetzigen Altkanzlerin, niemals verziehen hat, wie sie ihm wegen der CDU-Spendenaffäre seine Partei entwand.

Und jetzt bekommt ausgerechnet Merkel ausgerechnet jenen Orden, der bislang nicht allein ein reines Männerding gewesen ist, sondern auch noch so exklusiv, dass ihn in knapp 74 Jahren deutscher Bundesrepublik vor Kohl einzig Konrad Adenauer erhielt, der sogar noch zu seiner Kanzler- Zeit — und nach ihm niemand.

Nun also Merkel. Es gibt in Berlin-Regierungsviertel nicht nur Menschen, die sich wundern, dass die Altkanzlerin sich das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung“ anheften lässt; das sind solche, die Merkel nicht wirklich gut kennen. Es gibt auch Menschen, die finden, sie habe das rot-goldene Stück nicht verdient.

Unter ihnen sind Menschen, die Merkel sehr gut kennen - sich aber im Leben nicht zitieren lassen würden. Wie überhaupt niemand aus dem deutschen Politik-Kosmos; der Einzige, der sich mit vollem Namen positioniert - und zwar gegen die Auszeichnung - ist der Historiker Andreas Rödder, Chef der CDU-Grundwertekommission. Für den „Tagesspiegel“ schreibt Rödder einen Text, der genau gelesen eine Abrechnung ist.

Karikatur: Florin Balaban

Problematisch nennt er Merkels Erbe, hält ihr, unter anderem, eine „illusionäre planwirtschaftliche Energiepolitik“ vor - und ihrer Russland-Politik gönnt Rödder das Prädikat „größter außenpolitischer Fehler seit 1945“.

Das ist nicht nur ein böses Verdikt. Die Schmähung trifft zugleich auch jenen, der Merkel den Orden verleiht: Frank-Walter Steinmeier, heute Staatsoberhaupt - aber davor insgesamt gut sechs Jahre lang Außenminister in zwei Merkel-Kabinetten und gut vier Jahre lang ihr Vizekanzler.

Dass Steinmeier seit 2017 Bundespräsident ist, hat er zuallererst Merkel zu verdanken - die als CDU-Parteichefin auf einen Gegenkandidaten zum SPD-Mann verzichtete. Und was die Russland-Politik angeht: Es herrschte da zwischen der Kanzlerin und ihrem Außenminister absolute Einigkeit.

Merz: „Nur noch Wohlfühltermine“

Anders als Merkel allerdings hat sich Steinmeier nach Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine in Selbstkritik geübt: Er habe den Präsidenten falsch eingeschätzt, und auch sein Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2 sei ein Fehler gewesen.

Merkel hingegen erklärte etwas später in der „Zeit“, sie denke nicht daran, sich zu entschuldigen. Das zu tun, „nur weil es erwartet wird, hielte ich für wohlfeil“. Sie habe sich sehr viele Gedanken gemacht und werde jetzt nicht, „nur um meine Ruhe zu haben und ohne wirklich so zu denken“, Fehler einräumen. Wer wollte, durfte das als Kritik an Steinmeier verstehen.

Manche wollen jetzt den Orden für Merkel zugleich als Selbstreinigung Steinmeiers auslegen.

Und manche wollen jetzt den Orden für Merkel zugleich als Selbstreinigung Steinmeiers auslegen, wenn nicht gleich - wie Rödder - als Selbstlob des Staatsoberhaupts. Andere finden, die so intelligente Merkel lasse hier Klugheit vermissen, Anstand und Takt obendrein.

Der Altkanzlerin ist das egal. Und auch, dass sich das Regierungsviertel die Mäuler zerreißt über ihre Gästeliste für das Abendessen in Schloss Bellevue. Bundeskanzler Olaf Scholz steht darauf, ebenfalls einst ihr Vizekanzler, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Schauspieler Ulrich Matthes, der Fußballer Jürgen Klinsmann.

Friedrich Merz, der aktuelle Ober-Christdemokrat und Merkel-Antipode, nicht. Keine Überraschung. Merz passt nicht ins Ruhestandskonzept der Altkanzlerin: „nur noch Wohlfühltermine“. Das Großkreuz und der Platz an den virtuellen Seiten von Adenauer und Kohl schon.

