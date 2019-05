Der ungarische Ministerpräsident will, dass die Europäische Volkspartei (EVP) der neuen Rechts-Außen-Allianz des italienischen Lega-Chefs beitritt. Aus Deutschland kommt prompt Kritik.

Orban drängt Europas Konservative zu Kooperation mit Salvini

(dpa) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban drängt die konservative Europäische Volkspartei (EVP) dazu, mit der neuen Rechts-Außen-Allianz des italienischen Lega-Chefs Matteo Salvini zusammenzuarbeiten. „Entscheidend ist, wer für die Migration ist, und wer dagegen“, sagte der rechtsnationale Politiker am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Salvini, der auch Innenminister seines Landes ist. Die Parteien links der EVP seien für die Migration, die rechts der EVP - darunter Salvinis geplante Allianz der Völker und der Nationen - dagegen, führte Orban weiter aus. Die EVP müsse deshalb die Zusammenarbeit mit Salvinis Block anstreben.

EVP suspendiert Orbans Fidesz-Partei Die konservative Parteienfamilie setzt die Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei aus. Das entschied der EVP-Vorstand.

Orbans Fidesz-Partei gehört der EVP an, ihre Mitgliedschaft ist aber seit Mitte März wegen der europafeindlichen Politik des Budapester Regierungschefs ausgesetzt. Dem Salvini-Bündnis will sich auch die AfD anschließen. Er sei sich im Klaren, sagte Orban weiter, dass „meine Position in dieser Hinsicht in der EVP derzeit in der Minderheit ist“. Salvini sagte: „Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, ihre Vorstellungen (in der EVP) durchzusetzen.“

Zuvor hatten die beiden Politiker den Zaun besucht, den Orban im Herbst 2015 an der Grenze zu Serbien hatte errichten lassen, um den damaligen massiven Anstrom von Flüchtlingen abzublocken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisierte zur gleichen Zeit Orbans demonstratives Treffen mit dem italienischen Rechtspopulisten als „falsches Signal“. „Ungarn entwickelt sich zu einem schwierigen Thema. Wir bedauern das nach wie vor“, sagte er bei einem Besuch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erklärte, sie unterstütze vollständig die Aussagen des EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, „dass es keinerlei Kooperation mit rechten Parteien geben wird nach der Wahl“, sagte Merkel am Donnerstag mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai. Innerhalb der EVP sei die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei von Orban suspendiert worden, erinnerte sie.