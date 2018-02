Aus Protest gegen die eigene Regierung blieben die Abgeordneten der montenegrinischen Opposition am Dienstag einer Rede des Kommissionspräsidenten im Parlament fern.

Opposition in Montenegro boykottiert Juncker

Michel Thiel Aus Protest gegen die eigene Regierung blieben die Abgeordneten der montenegrinischen Opposition am Dienstag einer Rede des Kommissionspräsidenten im Parlament fern.

(dpa) - Die Opposition im EU-Beitrittskandidaten Montenegro hat den Besuch des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker boykottiert. Die Oppositionsvertreter blieben am Dienstag in Podgorica dem Parlament fern, als Juncker eine Rede hielt. Sie wollten damit gegen die Regierung protestieren, die ihrer Meinung nach gegen alle rechtsstaatlichen Regeln verstößt. Juncker lobte dagegen die Fortschritte des kleinen Landes an der südlichen Adria und hatte schon früher das Jahr 2025 als Zieldatum für einen EU-Beitritt genannt.



Allerdings steckt Montenegro gerade wieder in einer schweren Krise. Sechs Wochen vor der Wahl des Staatspräsidenten haben weder Regierung noch Opposition ihren Kandidaten benannt. Europaminister Andrija Pejovic war vor kurzem nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Dieser Rücktritt werde sich aber nicht auf die weitere Annäherung Montenegros an Brüssel auswirken, sagte Juncker. Er wird auf seiner Balkantour noch Bosnien-Herzegowina, das Kosovo und Bulgarien besuchen.