„OpenLux“: Briefkastenfirmen im Visier der EU-Kommission

EU-Steuerkommissar Paolo Gentiloni will mit neuen EU-Regeln auf die jüngsten Enthüllungen rund um den Luxemburger Finanzplatz reagieren.

Die Kontroverse rund um die „OpenLux“-Enthüllungen, die gezeigt haben, wie Reiche und Multis durch in Luxemburg angebotene Dienste noch immer Steuern sparen, hat im Großherzogtum kaum etwas bewegt. Doch in Brüssel ist die Stimmung eine ganz andere. Eine Debatte über diese Enthüllungen am Mittwoch im EU-Parlament hat nämlich gezeigt, dass die EU-Kommission vor hat, die Lücken in der europäischen Gesetzgebung, die aggressive Steuerplanung noch erlauben, zügig zu schließen.

Paolo Gentiloni, der EU-Steuerkommissar, zeigte sich überraschend offensiv und nutzte die Diskussion, um eine lange Serie von geplanten Maßnahmen der EU-Kommission im Kampf gegen Steuerflucht in Aussicht zu stellen ...