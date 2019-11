OP gut verlaufen: Juncker darf Intensivstation verlassen

Der Präsident der EU-Kommission ist erfolgreich wegen eines Aneurysmas operiert worden, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

(jt/dv) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist erfolgreich wegen einer Arterienerweiterung operiert worden. Die Operation sei gut verlaufen, sagte eine Kommissionssprecherin am Mittwochmittag. Juncker dürfe die Intensivstation noch am Mittwoch verlassen.

Allerdings sei noch nicht klar, wann der 64-Jährige seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen kann. "Das hängt vom Verlauf seiner Genesung ab." Die Kabinettssitzung der Kommission am Mittwoch leitete Vizepräsident Frans Timmermans.

Die Operation, die für Dienstag vorgesehen war, galt als relativ riskant. Bei einer Arterienerweiterung (Aneurysma) besteht die Gefahr, dass die Gefäßwand plötzlich aufreißt und der Betroffene verblutet.

Nicolas Schmit erhält neues Türschild

Auf Druck der Sozialdemokraten im EU-Parlament sind einige Titel für EU-Kommissare geändert worden. Auch der designierte luxemburgische EU-Kommissar Nicolas Schmit profitiert davon. Schmit und seine sozialdemokratische Fraktion haben darauf gepocht, dass er nicht nur Kommissar für Beschäftigung ist, sondern auch für "soziale Rechte". Das hat die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun akzeptiert.

Auch der Titel des "European Way of Life"-Kommissars Margaritis Schinas solle geändert werden. Der Aufgabenbereich des Griechen wird künftig "Promoting the European Way of Life" ("Fördern, was Europa ausmacht") statt "Protecting our European way of life" ("Schützen, was Europa ausmacht") heißen. Es gehe darum, die Titel etwas positiver auszulegen, sagte ein Sprecher der Kommission.

Dieses Zugeständnis an die Sozialdemokraten im EU-Parlament kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Am Donnerstag finden Anhörungen im EU-Parlament statt, bei denen drei Kommissare - darunter zwei umstrittene - vom Parlament bestätigt werden müssen. Dafür sind die Stimmen der Sozialdemokraten notwendig. Ansonsten kann die EU-Kommission ihre Arbeit nicht rechtzeitig beginnen. dv