Au Bélarus, l'obstination du président Loukachenko à minimiser l’épidémie met le pays en danger.

Par notre correspondante Hélène Bienvenu (Minsk)

«Dites-moi, on fait comment pour traire une vache à distance? Quelqu’un d’autre à la maison, payé sans travailler, est-ce que c’est juste ça? On va diviser la société!», s’est emporté le très autoritaire président Loukachenko samedi, lors d’une visite à une ferme. Le chef d’Etat biélorusse en place depuis plus d’un quart de siècle a multiplié les déclarations réduisant la gravité de l’épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, lors d’un match de hockey, il avait fanfaronné au micro d’une journaliste: «Il n’y a pas de virus ici ...