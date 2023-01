Die Bundesregierung hatte am Dienstag der Lieferung von Leopard-Panzern beschlossen. Verfolgen Sie die Debatte ab 13 Uhr im Stream.

Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine

Live: Olaf Scholz steht dem Bundestag Rede und Antwort

Die Bundesregierung hatte am Dienstag der Lieferung von Leopard-Panzern beschlossen. Verfolgen Sie die Debatte ab 13 Uhr im Stream.

(dpa) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittwoch in einer Regierungsbefragung den Abgeordneten im Bundestag. Zentrales Thema dürfte die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine sein, um die es auch in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Unionsfraktion am Nachmittag gehen wird.

Verfolgen Sie die Befragung im Livestream (ab 13 Uhr):

Nach wochenlangem Hin und Her hatte die Bundesregierung am Dienstag entschieden, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Nach Medienberichten von Mittwochmorgen soll es sich vorerst um 14 deutsche Leopard-Panzer handeln.

Scholz stand in der Frage seit Wochen in der Kritik - vorgeworfen wird ihm ein zu zögerliches Vorgehen. Die Regierung begründete ihr Vorgehen unter anderem mit dem Risiko einer Eskalation und der nötigen internationalen Abstimmung.



Deutschland nimmt als Produktionsland in der Frage um die Leopard-Lieferung eine Schlüsselrolle ein. Werden Rüstungsgüter an andere Staaten verkauft, werden in die Verträge immer sogenannte Endverbleibsklauseln eingebaut. Nun wird anderen Ländern gestattet, solche Panzer an Kiew abzugeben.

Weitere Lieferungen in Aussicht

Die USA wollen nach Berichten mehrerer US-Medien ihre Abrams-Panzer bereitstellen. 30 bis 50 Exemplare seien im Gespräch, berichtet die „New York Times“. Großbritannien hat 14 Challenger-Panzer bereits zugesagt.

