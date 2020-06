Olaf Scholz hat Kanzler-Ambitionen

Von Potsdam aus will der SPD-Mann Olaf Scholz das Kanzleramt erobern - aber schon der Start ist nicht perfekt.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Es gibt Menschen in Deutschland, die halten Potsdam für das bessere Berlin. Touristen sowieso, jedenfalls ab der Generation 50 plus, außerdem Hauptstädter, denen die Metropole zu schmuddelig, zu wurstig, zu rummelig ist.

Promis und Reiche

Die Promis und die Reichen – was nicht in jedem Fall, aber oft dasselbe ist – zieht es sowieso in die kleine Hauptstadt, die direkt an die große grenzt; von hier aus wird das Bundesland Brandenburg regiert ...