Verfolgen Sie die Europa-Rede von Olaf Scholz im Livestream

In der Rede am heutigen Europatag dürfte es vor allem um die Rolle der EU in der Welt gehen.

(dpa) – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag um 10.30 Uhr vor dem Europäischen Parlament im französischen Straßburg eine Grundsatzrede zur aktuellen Lage und Zukunft der Europäischen Union halten. Es ist bereits die zweite große Europa-Rede des SPD-Politikers seit seinem Amtsantritt vor 17 Monaten. Im August vergangenen Jahres hatte er sich an der Karls-Universität in Prag für tiefgreifende Reformen eingesetzt, um die EU fit für die Aufnahme weiterer Mitglieder zu machen: einfachere Entscheidungsprozesse, ein krisenfestes Asylsystem und eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung und Verteidigung.

In der Rede am Dienstag dürfte es vor allem um die Rolle der EU in der Welt gehen. Der Termin der Rede ist mit Bedacht gewählt. Der 9. Mai ist der Europatag, mit dem an den Schuman-Plan für die Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Er wurde am 9. Mai 1950 vom damaligen französischen Außenminister Robert Schuman in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Plan führte zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, einem der Vorläufer der heutigen Europäischen Union.

Vor seiner Rede trifft sich Scholz mit der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Nach der Debatte sind Gespräche mit Abgeordneten der europäischen Sozialdemokraten und der Grünen geplant.

