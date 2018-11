Ohne Aussicht auf Heilung

Der extrem polarisierende Wahlkampf vor den Zwischenwahlen in den USA vertieft den Graben im Land weiter. Die Chancen auf Versöhnung stehen schlecht.

Wenn die Amerikaner am Dienstag zu den Wahlurnen schreiten, ist es auch ein Referendum über die ersten beiden Amtsjahre von Donald Trump. Es deutet sich an, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen und die Republikaner den Senat behalten könnten. Sicher ist in diesen aufgewühlten Zeiten allerdings nichts.



Bei dem genannten Szenario hätten die Demokraten die Möglichkeit, die Politik des Präsidenten zu blockieren ...