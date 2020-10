Nach acht komfortablen Jahren an der Macht muss die Regierungspartei „Georgischer Traum“ bei den Wahlen am Samstag um jede Stimme zittern. Vor allem liegt das am neuen Wahlrecht.

International 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Offenes Rennen um das Parlament in Georgien

Stefan SCHOLL Nach acht komfortablen Jahren an der Macht muss die Regierungspartei „Georgischer Traum“ bei den Wahlen am Samstag um jede Stimme zittern. Vor allem liegt das am neuen Wahlrecht.

Gute Nachrichten für die Georgier: Ab dem 1. November werde die Regierung vier Monate alle Heiz- und Stromkosten der Bürger bezahlen, verkündete Premierminister Giorgi Gatscharija. Das sei das Mindeste, was man für die Bevölkerung angesichts der neuen Corona-Krise tun könne.

Die Parlamentswahlen am Samstag erwähnte Gatscharija nicht ...