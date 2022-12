Die Landtagswahl in einem Monat gilt als Schicksalswahl für die ÖVP – mit guten Aussichten.

Landtagswahl als Stimmungsbarometer

Österreichs Politik wird in Niederösterreich entschieden

Von Andreas Schwarz (Wien)

Seit Monaten lautet die politische Frage Nummer eins in Österreich: Kann die sehr ungleiche Regierung aus ÖVP und Grünen noch bis zu den Wahlen in eineinhalb Jahren halten (Antwort: vermutlich ja), und wird in vier Wochen eine Vorentscheidung fallen (Antwort: auch ja)? Denn am 29. Januar wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Und Niederösterreich ist nicht nur Österreichs größtes Bundesland. Sondern die niederösterreichische ÖVP, die dort noch mit absoluter Mehrheit regiert, ist die einflussreichste Landespartei und die heimliche Schaltzentrale der Kanzlerpartei in Wien.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ehemalige ÖVP-Innenministerin, hat es geschafft, vor fünf Jahren nicht nur in die Fußstapfen des Landes-Übervaters Erwin Pröll (25 Jahre Landeshauptmann) zu treten, sondern sie auch auszufüllen – ihre erste Landtagswahl vor vier Jahren gewann sie mit 49,6 Prozent der Stimmen. Bemerkenswert in einem bäuerlich geprägten Bundesland, in dem die Regeln des Patriarchats noch Gültigkeit haben.

Niederösterreich: Zugpferd und Schaltzentrale zugleich

Der Parteiapparat der ÖVP-Niederösterreich hat seit jeher das Personal-Reservoir der Bundespartei entscheidend besetzt – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kommt aus dem „niederösterreichischen Stall“ ebenso wie Bundeskanzler Karl Nehammer, und die entscheidenden Stellen in den ÖVP-dominierten Ministerien werden ebenfalls aus Niederösterreich „bestückt“. Vor allem aber fällt kaum eine Entscheidung in Wien ohne dem Sanktus aus der Landeshauptstadt Sankt Pölten.

Ein deutlicher Sieg in Niederösterreich würde aber auch der ÖVP von Kanzler Karl Nehammer jenes Erfolgserlebnis verleihen, das sie als Rückenwind bis zur nächsten Nationalratswahl bräuchte.

Als Sebastian Kurz vor seinem Wahltriumph 2017 die Macht der Landeschefs zusammenstutzte, nahm das die niederösterreichische Landeshauptfrau um des unstreitbaren Erfolges willen hin; als die – bis heute nicht nachgewiesenen – Korruptionsaffären um das Team Kurz für die ÖVP nicht mehr tragbar waren, war es die Entscheidung in Niederösterreich, die Kurz gehen und später Karl Nehammer kommen ließ.

In der Hofburg in Wien wird man gebannt auf die Wahlresultate der niederösterreichischen ÖVP warten. Das Resultat könnte im Zuge der nächsten Nationalratswahl nämlich zum vorzeitigen Stimmungsbarometer für die Kanzler-Partei werden. Foto: dpa

ÖVP könnte in Niederösterreich ihre absolute Mehrheit verlieren

Umso gespannter blickt die Nation auf die Wahlen in einem Monat, bei der der niederösterreichischen ÖVP ein dramatischer Absturz auf 40 Prozent oder weniger vorausgesagt wird – vor allem aufgrund der im Moment mageren Bilanz der Bundesregierung.

Aber Papier und Umfragen sind geduldig. Und es würde nicht überraschen, wenn die Mikl-Leitner-ÖVP zwar die absolute Mehrheit verlöre – die Zeiten absoluter Mehrheiten sind grundsätzlich vorbei -, aber deutlich über 40 Prozent zu liegen käme und alle Kassandra-Rufer Lügen strafte. Denn die SPÖ und ihr Landeschef ist in Niederösterreich traditionell schwach; und die FPÖ mit ihrem Jungobmann, der vor ein paar Jahren fast über eine Liederbuch-Affäre (deutschnationale Studentenlieder in seiner Korporation) gestolpert wäre, mag zulegen, aber mehr als 20 Prozent sind auch nicht drin.

Ein deutlicher Sieg in Niederösterreich würde aber auch der ÖVP von Kanzler Karl Nehammer jenes Erfolgserlebnis verleihen, das sie als Rückenwind bis zur nächsten Nationalratswahl bräuchte. Und den sie, wieder einmal, aus Niederösterreich bekommen könnte.

