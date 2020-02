Die österreichische Grünen-Politikerin Alma Zadić ist seit Anfang Januar mit einer Welle an Hasskommentaren konfrontiert.

Österreichs Justizministerin erhielt 25.000 Hasspostings

Die österreichische Grünen-Politikerin Alma Zadić ist seit Anfang Januar mit einer Welle an Hasskommentaren konfrontiert.

(dpa/jt) - Die österreichische Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat seit ihrem Amtsantritt im Januar mit einer Flut von Hassbotschaften gegen sie im Internet zu kämpfen.

Wie sie dem Magazin „Insider“ (Freitag) sagte, sind inzwischen mehr als 25.000 solcher Postings mit strafrechtlicher Relevanz, darunter auch Morddrohungen, veröffentlicht worden. „Sehr viele darunter mit Klarnamen. Wir überlegen noch, wie wir das aufarbeiten“, sagte die 35-Jährige. Um Hass im Netz stärker zu bekämpfen, kündigte Zadic Änderungen im Strafrecht sowie eine stärkere Regulierung von sozialen Medien an.

Zadić ist die erste Ministerin in Österreich mit Migrationshintergrund. Ihre Eltern stammen aus Bosnien. Aufgrund der Hasswelle im Netz steht sie im Gegensatz zu den meisten Kollegen im österreichischen Kabinett unter Polizeischutz.

"Starkes Zeichen für viele, die andere Herkunft haben"

"Dass Menschen, die nicht hier geboren wurden, trotzdem hier mitgestalten - das ist es, was bei einer kleinen Gruppe von Menschen gewisse Emotionen auslöst", versuchte sich Zadić Anfang Februar in einem Interview mit dem Magazin "News" an einer Erklärung für die vielen hasserfüllten Reaktionen auf ihre Ernennung. Dass eine Frau mit Migrationshintergrund Ministerin geworden sei, wertete sie einerseits "als starkes Zeichen für viele, die ebenfalls eine andere Herkunft oder Religion haben". Andererseits sei es aber auch eine "systemische Veränderung, weil auf einmal wer am Tisch sitzt und mitgestaltet, der das früher nicht konnte oder durfte".

Zukunftsmodell Schwarz-Grün Pro und Kontra über die schwarz-grüne Zusammenarbeit von Marc Hoscheid und Diego Velazquez.

Seit 2016 gibt es bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sondergruppe, die gezielt gegen Hass im Netz vorgeht. Im vergangenen Jahr sind dort 525 Menschen wegen Verhetzung und NS-Verherrlichung in den Fokus geraten, 78 Personen wurden angeklagt.

Aufgrund der vielen Hassbotschaften gegen Zadić geht die Staatsanwaltschaft bereits jetzt von deutlich höheren Fallzahlen für 2020 aus.

Weiterführende Links: