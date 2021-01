Ein Jahr nach dem Start von Schwarz-Grün in Österreich steht der erste Minister-Rücktritt an: Christina Aschbacher hat sich bei ihrer Doktorarbeit peinliche Fehler geleistet. Was sagt das über des Kanzlers Personalpolitik aus?

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Österreichische Arbeitsministerin stolpert über Plagiatsaffäre

Ein Jahr nach dem Start von Schwarz-Grün in Österreich steht der erste Minister-Rücktritt an: Christina Aschbacher hat sich bei ihrer Doktorarbeit peinliche Fehler geleistet. Was sagt das über des Kanzlers Personalpolitik aus?

Von Andreas Schwarz (Wien) "Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes; sie verlangsamen uns ...