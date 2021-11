Angesichts der hohen Infektionszahlen greifen zwei Länder zu radikalen Mitteln. Österreich nimmt die Ungeimpften ins Visier.

Teil-Lockdown

Österreich und Niederlande ziehen Notbremse

Angesichts der hohen Infektionszahlen greifen zwei Länder zu radikalen Mitteln. Österreich nimmt die Ungeimpften ins Visier.

(dpa) - Zwei EU-Staaten wollen mit drastischen Einschränkungen der Ausbreitung des Virus einen Riegel vorschieben. Die Niederlande sehen die Lösung in einem Teil-Lockdown. Das berichten niederländische Medien am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. So solle ab Samstag ein eingeschränkter Shutdown von drei Wochen beginnen, Gaststätten und die meisten Geschäfte müssten dann um 19 Uhr schließen.

Die geschäftsführende Regierung will im Laufe des Freitags über die neuen Maßnahmen entscheiden. Für den Abend ist eine Pressekonferenz angekündigt. Seit dem Vortag berät die Regierung im Catshuis, dem Amtssitz von Premier Mark Rutte. Auch über die Einführung der 2G-Regel für Gaststätten und Kultur und Sport soll entschieden werden

Nach Medieninformationen sollen Bürger nur noch höchstens vier Besucher zu Hause empfangen. Sportwettkämpfe sollen ohne Publikum stattfinden. Kinos und Theater sollten aber mit einem Impfnachweis oder einem negativen Corona-Test weiter genutzt werden dürfen.

ECDC nennt Lage in Luxemburg "beunruhigend". Das European Centre for Disease Control stuft die Corona-Lage im Großherzogtum in die zweithöchste Kategorie ein. Mehr im Ticker.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war am Donnerstag auf über 16.000 gestiegen und hat somit einen Höchstwert erreicht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf mehr als 500 - etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Lage vor allem auf Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser bereits vor dem Notzustand warnen.

Österreich nimmt Ungeimpfte im Visier

In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie in wenigen Tagen ein Lockdown für Ungeimpfte starten. Wie Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag in Innsbruck ankündigte, sollen die entsprechenden Entscheidungen am Sonntag gefällt werden.

Teil-Lockdown für Ungeimpfte In Österreich steigen die Infektionszahlen derzeit ungebremst. Jetzt kommen harte Maßnahmen.

Angesichts der steil ansteigenden Infektionszahlen sei es nicht mehr vernünftig, noch abzuwarten. „Wir werden jetzt schon diesen Schritt setzen.“ Es sei den Corona-Geimpften nicht zuzumuten, in einen weiteren Lockdown für alle zu gehen, begründete der konservative Politiker die weitere Einschränkung für Nicht-Immunisierte.

Erst am Montag hatte die Regierung eine 2G-Regel für Lokale, Tourismus, Veranstaltungen und Sport eingeführt: Nur noch Geimpfte und von Covid-19 Genesene haben Zutritt. Außerdem ist seit Anfang November eine 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft, wonach Ungeimpfte regelmäßige negative Tests vorweisen müssen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.