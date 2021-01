Österreich: Skandal um Geheimdienst-Mordpläne gegen Politikerin

Österreichische Behörden haben einen türkischstämmigen Agenten ausgewiesen, der offenbar die kurdischstämmige Grüne Berivan Aslan ermorden sollte. Es ist nicht der erste dubiose Umgang Wiens mit Kriminalfällen mit diplomatischer Strahlkraft.

Von Stefan Schocher (Wien)

Wenn jemand direkt in die Polizeiinspektion am Schottenring in Wien marschiert, um dort sein Geständnis abzulegen, so kann man davon ausgehen, dass diese Person weiß, an wen sie sich da wendet ...